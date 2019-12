Lolas holen endlich Punkt

Lampertheim.Die Serie von vier Niederlagen in Folge ist beendet – und das ausgerechnet gegen den Gegner, gegen den sie vor einem Monat begann: Die Handballerinnen der FSG Lola retteten am Samstagabend im Heimspiel in der Lampertheimer Jahnhalle ein 22:22 (9:10)-Remis gegen die TGB Darmstadt, gegen den es in der Hinrundenpartie vor vier Wochen eine 22:23-Niederlage gab.

Dabei hätten die Lolas fast schon wieder mit leeren Händen dagestanden: sechs Minuten vor dem Ende führte die Spielgemeinschaft aus Lampertheim und Lorsch noch mit 20:18, kassierte dann aber einen 0:3-Lauf zum 20:21. Doch Kirsten Seibel egalisierte zum 21:21 und Torhüterin Melanie Ringel parierte ihren zweiten Siebenmeter. Dennoch gelang den Gästen erneut die Führung, ehe Katrin Grieser zwölf Sekunden vor dem Ende die Nerven behielt und durch ihren achten Treffer das 22:22-Remis rettete. Im Spielverlauf wechselte die Führung mehrfach, beim 7:4 (14.) waren die Lolas drei Tore weg, um beim 10:13 kurz nach der Pause wieder einem Drei-Tore-Rückstand hinterherzulaufen.

Doch die Moral der Gastgeberinnen stimmte: Aus dem 11:14 (36.) machte das Team des Trainerduos Florian Gleich und Jürgen Held eine 15:14-Führung (41.) und legte fortan bis zur 55. Minute immer knapp vor. „Dann hätten uns fast wieder die technischen Fehler und Fehlpässe das Genick gebrochen“, analysierte Gleich. „Wir haben wieder ohne die nötige Konstanz gespielt und den Gegner immer wieder stark gemacht“, bilanzierte der Trainer und war erleichtert, dass wenigstens ein Punkt in Lampertheim blieb.

FSG-Tore: Katrin Grieser, Marie-Christin Hafner (je 8/1), Kirstin Seibel, Nina Kornmann (je 2), Serena Clement, Esther Berg (je 1). me

