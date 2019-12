Lolas mit Hinspiel im Hinterkopf

Lampertheim.Zum letzten Spiel des Jahres und zugleich dem ersten Rückrundenspiel empfangen die Handballerinnen der FSG Lola am Samstag um 19 Uhr die TGB Darmstadt II in der Jahnhalle. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge will das A-Liga-Team des Trainer-Duos Florian Gleich und Jürgen Held sich mit einem Sieg und damit mit einem guten Gefühl in die Winterpause verabschieden. „Das wird aber richtig schwer“, hat Gleich Respekt vor den Darmstädterinnen: „Sie haben sich während der Runde gesteigert“, hat FSG-Coach beobachtet.

Das Hinspiel gegen die TGB ist dabei noch gar nicht lange her: Vor vier Wochen unterlagen die Lolas in Darmstadt mit 22:23 und eine Revanche wäre genau nach dem Wunsch von Florian Gleich. Allerdings sind mit Sally Mc Cool und Nadine Gärtner zwei Leistungsträgerinnen der FSG noch angeschlagen. Ob sie mitwirken können, wird sich kurzfristig entscheiden. me

