Losverkauf für den guten Zweck

Der Lampertheimer Lions-Club hat viele Preise eingesammelt. © Lions-Club

Lampertheim.Eigentlich würde der Lions-Club zu Glühwein, Kunsthandwerk und weihnachtlicher Beleuchtung in den Hof der Notkirche einladen. Stattdessen stehen die Ehrenamtlichen etwa auf dem Schillerplatz. Statt den Kopf in den Sand zu stecken und vor der Pandemie zu resignieren, haben sie etwas Neues ins Leben gerufen, um auch in Zeiten von Veranstaltungsverboten soziale Projekte unterstützen zu können: ein großes Advents-Gewinnspiel. Für fünf Euro je Los gibt es die Chance auf rund 30 Preise und drei Hauptgewinne: ein Elektro-Fahrrad, einen Kaffee-Vollautomaten und einen großen Gartengrill.

Das Jahr 2020 wird auch in die Geschichte des Lampertheimer Lions-Club als ein Jahr mit ganz besonderen Herausforderungen eingehen. „Wir mussten uns in diesem Jahr gleich mehrfach neu erfinden“, berichtet Präsidentin Karin Salber.

Ziele weiter im Blick

Der Ostermarkt – schon fertig geplant – musste schon vor der Pandemie kapitulieren. Den traditionellen Adventsmarkt hat der Service-Club erst gar nicht organisiert. Das schmerzt nicht nur den Club selbst, sondern auch Lampertheimer Vereine und gemeinnützige Organisationen. Die profitieren nämlich regelmäßig vom Engagement des Lions-Club in Form von Spenden. Doch nun haben sie eine Alternative – kontaktlos, im Freien und mit genügend Abstand.

„Trotz der Corona-Situation wollen wir unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren“, zeigt sich die Präsidentin kämpferisch. Mit der Unterstützung sozialer Aktionen – insbesondere von Bildungsprojekten – will die Organisation ihren Beitrag für eine funktionierende Gesellschaft leisten.

Krise bietet auch Chancen

„Um das weiter zu tun, brauchen wir aber die Unterstützung der Lampertheimer Bürger“, sagt Salber und hofft auf einen gut laufenden Los-Verkauf an allen Adventssamstagen. Die Gewinne jedenfalls hätten es in sich. Auch hier zeige sich, was Zusammenhalt bewirken könne, so Karin Salber. Alle Preise haben entweder Lampertheimer Firmen oder Privatleute gespendet. Auch an den nächsten drei Samstagen verkauft der Club die Lose auf dem Wochenmarkt oder vor dem Edeka-Center Jochum. So will man doch noch mit einer positiven Note aus dem Jahr gehen – und mit der Erkenntnis, dass die Krise auch Chancen bietet. ksm

© Südhessen Morgen, Montag, 30.11.2020