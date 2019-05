Lothar Pfeiffer nimmt zweiten Anlauf

Lampertheim. Lothar Pfeiffer wirft zum zweiten Mal in Folge seinen Hut in den Ring: Bereits vor sechs Jahren hat er für das Bürgermeisteramt kandidiert. Den Lampertheimer Geschäftsmann interessieren vor allem die Entwicklungen in der Innenstadt. Hier will er einige seiner Ideen verwirklichen.

Herr Pfeiffer, auf Ihrem Wahlplakat stehen die Schlagzeilen „Miteinander. Füreinander“. Was besagen sie?

Lothar Pfeiffer: Wir können in Lampertheim nur etwas bewegen, wenn wir miteinander arbeiten. Wenn wir eine funktionierende Innenstadt wollen, brauchen wir den Handel, aber wir brauchen auch Investoren. Was ich stattdessen beobachte, ist, dass die Stadtverwaltung teilweise gegen den Einzelhandel arbeitet.

Woran machen Sie das fest?

Pfeiffer: Wenn Sie heute in Lampertheim eine Firma aufmachen wollen, müssen Sie lange warten, bis Sie starten oder gar bauen können. Viele Interessenten winken dann ab und gehen woanders hin.

Was bedeutet „füreinander“?

Pfeiffer: Als Bürgermeisterkandidaten müssen wir uns fragen: Für wen machen wir diesen Job?

Und? Für wen?

Pfeiffer: Für die Bevölkerung der Stadt Lampertheim natürlich.

Sie meinen es also wirklich ernst? Sie kandidieren nicht aus sportlichen Gründen oder weil Sie mehr Aufmerksamkeit für Ihre Innenstadtprojekte wünschen?

Pfeiffer: Nein, ich will Bürgermeister werden. Wenn man etwas anfängt, muss man es auch durchziehen. Ich habe im Vorfeld alles abgeklärt, meine sämtlichen Geschäfte sind unter Dach und Fach. Der Radladen wird nicht zugemacht, ebenso nicht mein Immobilien-Büro.

Was motiviert Sie, nach sechs Jahren ein weiteres Mal anzutreten?

Pfeiffer: In den vergangenen fünfeinhalb Jahren hat sich wenig bis gar nichts getan in Lampertheim. Wir reden und reden, doch es bewegt sich nichts. Es gibt einfach zu viele Skeptiker, die nichts in die Hand nehmen wollen, weil sie der Überzeugung sind, dass sich ohnehin nichts bewegen lässt. Lampertheim braucht Leute, die anpacken.

Richtet sich dieser Vorwurf auch gegen Amtsinhaber Gottfried Störmer?

Pfeiffer: Ich habe mit dem amtierenden Bürgermeister kein Problem. Ich würde auch künftig mit ihm zusammenarbeiten, zum Beispiel was meine Vorschläge für das Investitionsprojekt in der Innenstadt betrifft.

Worum handelt es sich dabei?

Pfeiffer: Ich habe gemeinsam mit der FDP einen Investor an Land gezogen, der auf dem Gelände zwischen Domgasse und Emiliengasse, gegenüber vom Parkhaus, eine Multifunktionshalle erstellen würde. Außerdem haben wir einen Interessenten gefunden, der das Schiller-Café umbauen und neu betreiben würde.

Wie soll eine Multifunktionshallemit Gewerbebetrieben funktionieren, wenn doch in der Innenstadt immer wieder Leerstände entstehen?

Pfeiffer: Dafür brauche ich eben ein gutes Stadtmarketing. Ich muss ein solches Projekt vermarkten, dann läuft es auch. Doch unser Stadtmarketing wird einer solchen Aufgabe meines Erachtens nicht gerecht.

Was würde sich mit Ihnen als Bürgermeister beim Stadtmarketing ändern?

Pfeiffer: Ich würde mich zuerst vom Personal trennen. Ich brauche Leute, die etwas bewegen. Keine Bedenkenträger.

Was halten Sie von einer Kulturstätte auf dem Biedensand-Campus?

Pfeiffer: Davon halte ich nichts. Das bringt uns für die Innenstadt gar nichts.

Wie wollen Sie da Parkproblem in der Innenstadt lösen?

Pfeiffer: Die Autos müssen unter die Erde, in eine Tiefgarage. Das Parkhaus würde ich aber erhalten.

Welche Pläne hat der von Ihnen genannte Investor für das Schiller-Café?

Pfeiffer: Das Café würde erweitert, das Außengelände neu gestaltet. Es würden rund 50 Sitzplätze mehr entstehen. Ich kenne auch einen erfahrenen Wirt, der das Café betreiben möchte.

Würden Sie die Fußgängerzone wieder für den Autoverkehr öffnen?

Pfeiffer: Ich hätte vor zehn Jahren noch dafür plädiert. Meine Meinung lautet heute jedoch: Macht auf oder zu - es ist egal. Der Zug ist abgefahren, aus der Fußgängerzone wird keine lebendige Einkaufsstraße mehr.

Haben Sie eine Idee, um die Leerstände in der Innenstadt neu zu belegen?

Pfeiffer: Man sollte zunächst fragen: Ist die Innenstadt mit der Kaiserstraße überhaupt identisch? Wenn man das Gelände zwischen Domgasse und Emilienstraße komplett überplant, würde meiner Meinung nach dort ein neues Zentrum entstehen. Das ist natürlich keine Entwicklung von heute auf morgen, das geht über Jahre.

Sympathisieren Sie mit der Idee der Wackerfreunde, das ehemalige Gasthaus in der Kaiserstraße zu erhalten?

Pfeiffer: Die Idee der Wackerfreunde, aus dem alten Gasthaus eine neue Begegnungs- und Kulturstätte machen zu wollen, finde ich grundsätzlich gut - wenn nicht das Problem der Finanzierung wäre. Die Bausubstanz, die Leitungen und Anschlüsse, die sanitären Anlagen - all das erfordert einen hohen Sanierungsaufwand. Für Erwerb und Sanierung rechne ich mit einem Investitionsvolumen von insgesamt mindestens einer Million Euro.

Hätte die Stadt schon früher mehr Gebäude ankaufen oder anmieten sollen, um die Belegung besser steuern zu können?

Pfeiffer: Die Stadt hätte viel früher eingreifen und Vorkaufsrechte in Anspruch nehmen müssen.

Was könnte ein Tourismuskonzept für Lampertheim bringen?

Pfeiffer: Bevor wir ein Tourismuskonzept entwerfen, müssen wir erst einmal etwas anbieten, das interessant genug ist, um Touristen heranzulocken. Ich habe zum Beispiel Ideen für das Gelände rund um den früheren Knödler-Weiher in der Heide. Das könnte man vermarkten, indem man es in ein Naherholungsgebiet verwandelt.

Bis jetzt hat Lampertheim also gar nichts zu bieten?

Pfeiffer: Relativ wenig. Selbst das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein bietet lediglich einen Rundweg, alle anderen Wege wurden aus Naturschutzgründen gesperrt. Als Naherholungssuchender ist der Biedensand für mich inzwischen unattraktiv geworden.

Viele Bürger haben sich über die Gebührenerhöhung durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) aufgeregt. Ihre Meinung dazu?

Pfeiffer: Lampertheim ist für den Beitritt zum ZAKB über den Tisch gezogen worden. Hier hat die Verhandlungsführung aus städtischer Sicht nicht funktioniert. Wenn ich mit jemandem einen Vertrag über ein Produkt im Wert von 100 Euro abschließe und der Geschäftspartner anschließend erklärt, die Kosten für das Produkt hätten sich auf 150 Euro erhöht, dann begeht dieser Partner einen Vertragsbruch.

Sollte die Stadt aus dem ZAKB wieder austreten?

Pfeiffer: Nein, aber ich würde neu verhandeln. Denn die Geschäftsgrundlagen haben sich entscheidend geändert.

Wie würden Sie eine Verwaltung mit hunderten Mitarbeitern führen?

Pfeiffer: Ich bin Kaufmann. Ich würde zunächst genau hinschauen, ob jede Abteilung dieser Verwaltung personell so stark besetzt sein muss wie im Moment. Auch das Stadtmarketing ist mit vier Personen zu stark besetzt.

Wie parteiunabhängig sind Sie als jemand, der früher Mitglied bei der FDP war, wirklich?

Pfeiffer: Ich bin kein FDP-Mitglied mehr. Aber ich glaube schon, dass mich die FDP unterstützen würde. Ich stehe auf der Liste der FDP als nächster Nachrücker in die Fraktion fest. Wir teilen nach wie vor viele Vorstellungen und Ideen.

Hätten Sie damit die Koalition, die die FDP mit der SPD bildet, im Rücken?

Pfeiffer: Ich habe viele gute Freunde bei der SPD, die zu mir stehen. Auch zum Ersten Stadtrat Jens Klingler habe ich ein gutes Verhältnis.

Sie sind mit 65 Jahren noch nicht alt, aber nicht mehr jung. Wie fit fühlen Sie sich für einen solchen Spitzenposten?

Pfeiffer: Ich bin dann alt, wenn ich nichts mehr bewegen will. Ich habe seit eineinhalb Jahren einen Rentnerausweis, aber ich habe noch jede Menge Ideen für diese Stadt. Ich habe nicht das Bedürfnis, kürzer zu treten.

