Lothar Pfeiffer will es noch einmal wissen

Lampertheim.Der Lampertheimer Fahrradhändler Lothar Pfeiffer (Bild unten) wirft bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai wieder seinen Hut in den Ring. „Zu 95 Prozent“ habe er sich entschieden, ins Rennen um den Chefposten im Lampertheimer Stadthaus zu gehen, bestätigt Pfeiffer auf Anfrage des Südhessen Morgen.

Der 65-Jährige hat nach eigenen Angaben 78 von 90 Unterschriften beisammen, die unabhängige Bewerber für eine Kandidatur benötigen. Vor sechs Jahren, als er gegen den heutigen Amtsinhaber Gottfried Störmer antrat, seien 300 Unterschriften zusammengekommen, berichtet Pfeiffer. Auf sein Alter angesprochen, beruft sich der 65-Jährige auf die Gesetzeslage, wonach in Hessen 2015 die Altersgrenze aufgehoben wurde. Sein Interesse gilt vor allem der Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Ein Konzept, um Touristen nach Lampertheim zu holen, habe er in der Tasche. Auf konkrete Punkte will sich Pfeiffer im Gespräch aber noch nicht einlassen.

Programm im Austausch

Unterdessen äußert sich Marco Steffan, der sich am Donnerstag offiziell zur Kandidatur um den Bürgermeisterposten bereit erklärt hatte, nun im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Verwaltung leiste bereits eine „super Arbeit“, doch er wolle „noch mehr bewegen“, begründet der 43-Jährige seine Motivation. Zwar verfüge er durchaus über ein politisches Programm, doch das wolle er zunächst im Austausch mit den Bürgern auf seine Relevanz testen, bevor er konkrete Ziele definiere. Der verbreiteten Politikverdrossenheit will er durch eine Stärkung des Bürgersinns und des Interesses am Gemeinwohl entgegenwirken: „Ich will Politik nicht am Bürger vorbei, sondern im Dialog mit den Bürgern machen.“

Durch seine eigene Kandidatur will Steffan (Bild rechts) die Wahlbeteiligung auf ein respektables Niveau heben. Bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit der karitativ tätigen Stiftung Athletes for Charity erfahre er häufig Dankbarkeit für geleistete Hilfe. Diese Resonanz von Menschen sei ihm wichtiger als Geld auf dem Konto, erklärt Steffan, warum er seine persönliche Energie künftig gerne auf einer breiteren Basis in Handeln umsetzen will. Generell wünscht er sich, dass in der Bevölkerung ein „Umdenken in den Köpfen“ beginnt und sich die Auffassung verstärkt: „Lampertheim kann mehr.“

Dass er bislang nicht in politischen Ämtern tätig war, sieht der Immobilienmakler nicht als Nachteil. Während seines rechtswissenschaftlichen Referendariats habe er mehrere Monate in der Lampertheimer Verwaltung gearbeitet. „Ich kenne da viele“, sagt Steffan. Sei er doch seinerzeit „super mit den Mitarbeitern ausgekommen“. Seine persönlichen Vorzüge möchte er gegen den ebenfalls politisch unabhängigen Amtsinhaber Gottfried Störmer nicht in die Waagschale werfen. Stattdessen wolle er allein mit seinem Profil punkten. Allerdings äußert er durchaus Kritik an der Institution Verwaltung; so werde dem Wunsch von Bürgern nach Respekt nicht immer Rechnung getragen. Dies beginne schon beim Eintritt ins Stadthaus, wo es zu wenige Orientierungshilfen für Besucher gebe.

Ab kommender Woche will sich Marco Steffan in die Lampertheimer Stadtteile aufmachen, um von Tür zu Tür zu gehen und mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Dabei will er sich auch Anliegen notieren und diese mit seinem Wahlprogramm abgleichen. Auch Infostände sind geplant. Außerdem habe er noch einige „Überraschungen“ in petto, mit denen er im Wahlkampf aufwarten werde. Bilder: bjz/Nix

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019