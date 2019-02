Lucía probiert Akkordeon

Lampertheim.Die sechsjährige Lucía probiert bei Elena Haag, der Lehrerin für Tasteninstrumente, das Akkordeonspielen aus, und die elfjährige Alexandra nimmt ein paar Probeminuten bei Gesangslehrerin Ulrike Müller: Die Musikschule Lampertheim hat zum Tag der offenen Tür eingeladen und erlebt einen Ansturm. Vor allem von Familien mit Kindern.

„Musikinteressierte jeden Alters können sich über unser umfangreiches Angebot informieren“, erklärt Joachim Sum, Leiter der Musikschule. Aber nicht nur für kleine Leute sei das musikalische Spektrum interessant: „Wir haben an der Schule auch Musikbegeisterte, die über 80 Jahre alt sind“, so Sum. Musik kenne keine Altersgrenze. Er freut sich, dass an jeder Station rege Beteiligung herrscht. Angefangen bei der musikalischen Früherziehung, die die Fachbereichsleiterin Christine François anbietet. „Außerdem nehmen wir heute Anmeldungen für das neue Semester, das im April beginnt, entgegen. Der Stichtag für die Anmeldung ist der 1. März“, erklärt der Schulleiter.

Emilia ist besonders musikbegeistert, und sie will am liebsten alle Instrumente ausprobieren. Deshalb flitzt die Sechsjährige von Raum zu Raum. Im Klavier-Zimmer bekommt sie Hilfe von den Lehrerinnen Ju-Hee Oh und Svitlana Karikh. Emilia setzt sich zusammen mit Paula an das Klavier, und Fachbereichsleiterin Oh startet eine kleine Übungseinheit, einfach und spielerisch.

Paula (fünf) greift schon ganz gezielt in die Tasten und spielt „Alle meine Entchen“. „Paula hat schon bei ihrer Oma Klavier gespielt“, erzählt Mutter Marlene Fromm. Sie ist mit ihren Kindern, Paula und Lasse, zur Musikschule gekommen, um sich über die musikalischen Möglichkeiten zu informieren und damit die Geschwister ausprobieren können, welche Instrumente ihnen zusagen.

Victoria mit ihren fünf Jahren macht bei der musikalischen Früherziehung mit. „Heute wollen wir die Instrumente Klavier, Flöte und Gitarre testen und sehen, wofür sich Victoria entscheidet“, sagt ihre Mama Susanne Stahr. Thomas Wörner hat sich mit seinem Sohn Nicolas auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was dem Siebenjährigen gefällt. Gitarre Spielen sei perfekt, sagt der.

Da aber bei den Stationen E-Gitarre und Akustikgitarre ein großer Andrang herrscht, legt Nicolas einen Zwischenstopp am Schlagzeug ein. Der Fachmann für Schlaginstrumente, Andy Pilder, lässt Nicolas wissen, dass das Schlagzeug als Taktgeber das Herzstück jeder Band ist und das richtige Schlagen mit den Stöcken viel Training bedürfe. Es verlange ein gutes Rhythmusgefühl.

Meister fallen nicht vom Himmel

Nicolas probiert es einfach aus – und Pilder muss ihn loben. Dann bedient der Schlagzeug-Lehrer das Bass-Pedal. Durch Druck auf die Fußmaschine wird der Schlägel auf das Fell geschlagen und ein lauter dumpfer Ton erklingt, zum Erstaunen der Kinder. Deshalb bleiben sie rings um das Schlagzeug stehen. Auch Emilia ist mächtig beeindruckt. Sie rutscht auf den Hocker und meint: „Das kann ich noch nicht.“ Pinder erklärte ihr, dass sie Geduld brauche. Schließlich sei noch kein Meister vom Himmel gefallen.

