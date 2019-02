Lücken in der Abwehr

Lampertheim.Die B-Jugendlichen des TV Lampertheim (TVL) empfingen in einem Verbandsspiel der Bezirksoberliga Darmstadt den Tabellenzweiten TV Groß-Rohrheim. Die Gäste machten von Anfang an klar, dass sie nicht gewillt waren, die Punkte in der Jahnhalle zu lassen, denn sie führten bereits nach fünf Minuten mit 6:0. Erst allmählich fanden die Jungs aus Lampertheim zu ihrem Spiel und konnten die Partie zeitweise ausgeglichen gestalten.

Der 4:9-Rückstand nach zehn Minuten entsprach dem Leistungsunterschied der beiden Mannschaften, zumal die Groß-Rohrheimer mit ihrer variantenreichen Spielweise insbesondere über den Kreis immer wieder die entscheidende Lücke in der Abwehr der Gastgeber fanden. Trotzdem hielt sich der Rückstand am Ende der ersten Spielhälfte mit 9:13 in vertretbaren Grenzen.

In der zweiten Hälfte wählte Trainer Michael Unger die offensivere Deckungsvariante mit einem vorgezogenen Mittelmann und schon lief es bei den TVlern besser. Bis zur 37 Minuten hielt man auch dank einer guten Torwartleistung einen Rückstand von fünf Toren, bis sich dann der Kräfteverschleiß der ersten Sechs und die bessere „Auswechselbank“ der Gäste bemerkbar machten. Das Endergebnis von 18:27 spiegelte das Kräfteverhältnis der beiden B-Jugendmannschaften wieder.

Es spielten: Paul Biedermann, Jannik Reiber, Jannik Huthmann, Nick Kühr, Nico Greschner, Aaron Liffers, Nils Göbel, Lars Fetsch, Niklas Schmitt, Laurin Geyer und Supel Wojciech. red

