Lücken in der Versorgung

Lampertheim.Risikopatienten und Menschen über 60 Jahren können sich seit gestern kostenlos FFP2-Masken in der Apotheke abholen. Eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung ist am Dienstag in Kraft getreten. Doch in Lampertheim weist die Versorgungslage offenbar einige Lücken auf.

So ergibt eine Nachfrage unter Lampertheimer Apotheken ein heterogenes Bild. Einige sind mit Masken gut versorgt, andere warten noch auf die Lieferung. So zum Beispiel die Nibelungen-Apotheke in Hofheim. Dort soll der Mund- und Nasenschutz gegen Ende der Woche eintreffen. Die Kunden reagierten überwiegend verständnisvoll auf die Verzögerung, heißt es auf Anfrage.

Auf dem freien Markt

Während die Lampertheimer Stadtapotheke nach eigenen Angaben genügend Masken auf Lager hat, um die entsprechende Personengruppe zumindest für die kommenden Tage versorgen zu können, muss auch Christine Feldhofen-Heider passen. Bundesweit müssten die Apotheken ihre Masken auf dem freien Markt ordern. Dabei blieben logistische Engpässe nicht aus. Wer in der Feldhofen-Apotheke bislang nicht zum Zug kam, wird verständigt, sobald das Schutzmaterial vorliegt. Ausgegeben werden jeweils drei Masken pro Person.

Der Anspruch gelte bis 6. Januar, sagt Christiane Feldhofen-Heider und unterstreicht, niemand müsse sich jetzt zeitlich unter Druck gesetzt fühlen. Stattdessen blieben die Apotheken auch nach dem Anbruch des zweiten Lockdown geöffnet. Zu vermeiden seien überdies Warteschlangen vor den Apotheken, um keine Infektionsrisiken zu schaffen. Die Inhaberin der Apotheke in der Kaiserstraße rät, die Tage zwischen den Jahren zu nutzen.

Seinen Ärger über einzelne Versorgungslücken äußert Stadtrat Gottlieb Ohl, der gemeinsam mit dem Regiebetrieb Stadtmarketing die Versorgung medizinischer und therapeutischer Einrichtungen in Lampertheim mit Schutzmaterial unterstützt. Hier habe die Regierung offenbar „vollmundige“ Versprechen gemacht, die die Apotheken nun einlösen müssten. Dass sich Menschen auf die Zusage verlassen hätten und teilweise unverrichteter Dinge wieder nach Hause geschickt würden, hält er für unverantwortlich.

Stadt kann nicht unterstützen

Bei der Pressestelle der Lampertheimer Stadtverwaltung sieht man mit Blick auf die Versorgungslage mit Masken derzeit kein akutes Problem. Kontingente seien in der Regel ausreichend vorhanden. Dass es zu längeren Wartezeiten vor den Apotheken komme, sei der kurzfristigen Ankündigung des Bundes geschuldet. Eine Möglichkeit, die Apotheken bei Lieferengpässen städtischerseits zu unterstützen, sei nicht gegeben, teilt Pressesprecher Christian Pfeiffer auf Anfrage mit.

Den Sprecher des Gesundheitsnetzes der Lampertheimer Ärzteschaft (Gala), Walter Seelinger, verwundert die aktuelle Situation nicht. Auch über den Webshop der Kassenärztlichen Vereinigung, über die sich die niedergelassenen Ärzte mit Schutzkleidung versorgten, habe es wochenlange Engpässe gegeben.

Für „völlig überzogen“ hält der Hausarzt indes die allgemeine Bewertung von FFP2-Masken als besonders effizient. Er selber nutze im Praxisbetrieb die sogenannten OP-Masken, allergiebedingt auch gelegentlich Mund- und Nasenschutz aus Baumwolle. Lediglich beim Testen von Patienten auf das Coronarius lege er eine FFP2-Maske an.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.12.2020