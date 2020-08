Luftballons sorgen für strahlende Augen

Hofheim.Gleich drei Einschulungsfeiern hatte Cornelia Kerkhecker, Rektorin der Hofheimer Nibelungenschule, am Wochenbeginn nacheinander täglich zu meistern. Den Beginn machten nicht wie sonst üblich in der Turnhalle sondern auf dem „roten Platz“ 15 Hauptschüler, die überwiegend neu an der Nibelungenschule sind und von allen anderen Hauptschülern einen herrlichen Empfang bereitet bekamen.

Die Fünftklässler durften sich maximal von zwei Elternteilen begleiten lassen, mehr Begleitpersonen ließen die strikten Corona-Auflagen nicht zu. Zur Begrüßung gab es seitens der zukünftigen Mitschüler ausgeschnittene Herzen, die dann an den Klassenzimmertüren befestigt wurden.

In ihrer Ansprache brachte Cornelia Kerkhecker ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass die „Neulinge“ die „Schule mit Herz“ ausgesucht hätten und versprach ganz im Sinne des Lehrerkollegiums, das Beste zu geben. Der Schulverein spendierte das neue schuleigene Hausaufgabenheft, bevor die aufsteigenden Luftballons auf das Ereignis aufmerksam machten und Klassenlehrer Kai Grünewald seine zukünftigen Schützlinge in den Klassenraum bat. 20 Schulanfänger zählt die Klasse 1a von Natascha Winkler, 21 die Klasse 1b von Antje Weitz.

Den Segen und ein Gebet sprachen die beiden Pfarrer Adam Malczyk von der katholischen Pfarrgemeinde und Holger Mett von der evangelischen Kirchengemeinde. Sie hatten auch kleine Geschenke in Form von Gummibärchen und Gebetsbüchern dabei. Auf einen Sprach-Rap reduzierte sich der musikalische Willkommensgruß der zweiten Klasse. Trotz der erschwerten Bedingungen in Zeiten der Pandemie wünschte Cornelia Kerkhecker auch den Abc-Schützen einen gelungenen Schulstart und versicherte allen, in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt zu stehen, entsprechende Regeln einzuhalten und Vorschriften umzusetzen.

Strahlende Kinderaugen gab es beim Emporsteigen der Luftballons. Anstatt der sonst üblichen Tassen und Buntstifte erhielten die Schulanfänger vom Schulverein ein weißes T-Shirt mit Aufschrift „Nibelungenschule Hofheim“, dem grünen Drachen und einem rotem Herz als Emblem auf der Vorderseite sowie der „1“ auf der Rückseite. fh

