Luftdruckschützen im Endspurt

Lampertheim.Zum vorletzten Wettkampf der Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen trafen sich 38 Teilnehmer aus sieben Vereinen auf dem Schießstand des SV 1923 Hubertus Lampertheim. Wie immer in der Frühjahrsrunde wurden die fünf Teams im Losverfahren zusammengestellt.

Für das Team Blau wurden die beiden besten Ergebnisse von zwei Lampertheimer Auflageschützen beigesteuert. Walter Diehlmann traf mit dem Luftgewehr 396 Ringe, während Hans Günter Holzschuh mit der Luftpistole 383 Ringe erzielte. Ebenfalls 383 Ringe schoss Horst Hennrich aufgelegt mit dem Luftgewehr. Zur Mannschaftswertung trugen Heike Manns aus Rittenweier 368 Ringe und Jugendschützin Trinity Eckhardt beachtliche 356 Ringe, eine neue persönliche Bestleistung, bei. Luftpistolenschütze Arno Schäfer ging mit 302 Ringen nicht in die Wertung ein, ebenso wie Schülerin Timea Schneider, die das 20-Schuss-Programm für Schüler mit dem Luftgewehr absolvierte, diesmal aber unter ihren Möglichkeiten blieb. Insgesamt kamen die fünf besten Schützen aus Team Blau auf 1866 Ringe.

Eine Spitzenleistung zeigte an diesem Abend Anna Beck vom SV Hassia Fürth, bei der die elektronische Anlage am Ende 390 Ringe anzeigte. Damit verfehlte sie nur ganz knapp ihr bisher bestes Ergebnis, wurde aber dennoch beste Schützin im Team Gelb nach dem Auflageschützen Franz Klemm (398 Ringe). Hans Wesp aus Altenbach traf trotz Auflage nur 386 Ringe. Sandra Menzel vom SV Trösel lag mit 376 Ringen nur knapp vor Reiner Bär und Gerd Eidenmüller, die beide 373 erzielten. Uschi Spannagel traf 349, die allerdings nicht in das Mannschaftsergebnis von 1923 Ringen eingerechnet wurden. In Team Grün dominierten wie gewohnt die Auflageschützen. Alfred Benna verfehlte keinen Schuss und konnte sich daher schon zum dritten Mal in dieser Frühjahrsrunde über ein sagenhaftes Ergebnis von glatt 400 Ringen freuen. 388 traf Erich Stern vom SSV Rittenweier. Stehend schaffte es Frank Strubel mit 374 auf den dritten Platz, gefolgt von Luftpistolenschützin Tanja Reich aus Hüttenfeld mit starken 353 Ringen und Armin Becker aus Trösel mit 337, ebenfalls mit der Luftpistole. In die Gesamtringzahl von 1852 zählten nicht die Ergebnisse des Jugendschützen Justas Vitkunas, der mit 331 allerdings eine neue Bestleistung im Wettkampf erreichte, und Joachim Kitik (311).

Team Rot liegt vorne

Das Team Rot erzielte gemeinsam 1950 Ringe und belegte damit den ersten Platz in der Mannschaftswertung. Dieses erstaunlich gute Ergebnis ist mit Sicherheit auch dem Glück zu verdanken, dass der Mannschaft vier Auflageschützen zugelost wurden. Mit 398, 395 und 389 Ringen führten Hermann Schulz, Harold Trautmann und Hans Hildenbeutel ihr Team an. Michael Hanke aus Beerfurth traf aufgelegt 383 und lag damit nur knapp hinter Irene Wegener, die stehend sehr gute 385 Ringe auf dem heimischen Stand erzielte. Nicht gewertet wurden die 377 Ringe von Hans-Dieter Beck, 368 von Cornelius Schürer und 319 von Mariusz Szreter. Die Auflageschützen Klaus Reinhardt und Günter Ihrig erreichten mit 392 und 388 Ringen die besten Ergebnisse für Team Schwarz. Tanja Marquardt mit 383 Ringen sowie Karina Weber (381) und Richard Hertel (372) komplettierten das Mannschaftsergebnis von 1916 Ringen. 368 Ringe von Heike Marquardt-Becker, 358 von Walter Müller sowie weitere 346 von dem Luftpistolenschützen Dieter Spannagel blieben außerhalb der Wertung.

Sieger des Abends wurde damit Team Rot mit außergewöhnlich starken 1950 Ringen. Platz zwei belegte mit über 20 Punkten Abstand das Team Gelb mit 1923 Ringen, dicht gefolgt von Team Schwarz mit 1916 Ringen. Ganze 50 Ringe weniger hatte Team Blau mit einem Gesamtergebnis von 1866 Ringen aufzuweisen. Das Schlusslicht war diesmal Team Grün mit 1852 Ringen.

Der nächste und damit auch der letzte Wettkampf der diesjährigen Frühjahrsrunde findet am Samstag, 8. Juni, in Rittenweier statt, wo direkt im Anschluss der Rundenabschluss mit Siegerehrung gefeiert wird.

Spannend bleibt bis zum letzten Wettkampf der Platz um die höchste Punktzahl in der Einzelwertung, die natürlich in gewisser Weise auch von der persönlichen Leistung abhängt. Jeder Schütze bekommt analog der Platzierung seines Teams nach jedem Wettkampf eine Punktzahl. Aktuell führt nach sechs von sieben Wettkämpfen Hans-Dieter Beck mit 27 von 30 Punkten vor den mit jeweils 26 punktgleichen Verfolgern Anna Beck und Hermann Schulz. Es wird also nochmal spannend. gün

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019