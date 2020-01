Luftgewehrschützen droht der Abstieg

Hüttenfeld.Die erste Luftpistolenmannschaft der SG Hüttenfeld musste für ihren letzten Saison-Wettkampf zum SV Falken-Gesäß. Die Fahrt stellte sich als eine kleine Odyssee heraus, da die Grün-Weißen noch nie auf diesem Schießstand waren. Nach rund einer Stunde Fahrt erreichten sie Falken-Gesäß, wobei sich erst auf Anfrage herausstellte, dass der Schießstand außerhalb liegt. Dort angekommen erfuhren die Schützen, dass die Heimkämpfe der Gastgeber in Hüttenthal ausgetragen werden. Gerade noch rechtzeitig erreichten die Hüttenfelder ihr Ziel, an dem sie bereits erwartet wurden. Doch mit dem Schießen klappte es dann nicht mehr so recht.

Christian Lais verlor auf Position eins seinen Punkt mit 352:360 Ringen. Auf Position zwei und drei schossen Helmut Günther und Freddy Ehret, die mit Ergebnissen von 336:352 und 349:361 Ringen ebenfalls Niederlagen gegen ihre Konkurrenten einstecken mussten. Daniel Wallisch holte mit 346:337 Ringen als einziger Hüttenfelder einen Punkt. Mit 1383:1410 Ringen mussten die Schützen den Gastgebern auch den Mannschaftspunkt zur 1:4 Niederlage überlassen. Die Saison ist für das Team von Mannschaftsführer Freddy Ehret damit beendet.

Trotz dieser Niederlage steht die SGH nach ihrem überraschenden Aufstieg in die Bezirksklasse auf Platz vier. Bester Schütze des Teams war Daniel Wallisch, der sechs von sieben Wettkämpfen zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Christian Lais hatte mit vier von sieben ebenfalls eine positive Bilanz.

Eine überraschende Niederlage mussten Hüttenfelds Luftgewehrschützen gegen den Tabellenletzten SV Fürth einstecken. Bis auf Cornelius Schürer, der 375 Ringe erzielte, lagen alle anderen Schützen unter ihrem Schnitt. Trinity Eckhardt konnte mit 355 Ringen ihr Potenzial ebenso wenig ausspielen wie Karina Hahl (344 Ringe). Noch schlimmer erwischte es Helmut Günther, der einen null Treffer erzielte und schließlich nur 339 Ringe erreichte. Als Ersatzschützin schoss Timea Schneider 311 Ringe, womit auch sie nicht zufrieden war. Nach dieser knappen 1413:1418-Niederlage besteht für die SGH nun kaum noch eine Chance, die Klasse zu halten. gün

