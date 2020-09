Luftpistolenschützen legen guten Start hin

Lampertheim.Durch die Konstellation in den Bezirksklassen stieg die zweite Luftpistolenmannschaft als Zweiter zusammen mit dem Rundenwettkampfsieger SV Lorsch in die Bezirksklasse Bergstraße auf. Aufgrund der Corona-Pandemie schießen in dieser Saison alle Mannschaften auf ihrem Heimstand. Es werden also „Fernwettkämpfe“ ausgetragen, um aus Hygienegründen direkte Begegnungen zu vermeiden.

Der erste Gegner war die Mannschaft aus Zwingenberg, die immerhin zuvor schon in der Bezirksliga angetreten war. Obwohl der beste Schütze der Lampertheimer aus dem Vorjahr, Karl-Heinz Platz, nicht dabei sein konnte, war den Spargelstädtern der Sieg nicht zu nehmen.

Tanja Heinze erzielte mit 344 Ringen ihr gewohnt gutes Ergebnis und war damit Beste ihrer Mannschaft. Knapp dahinter erreichte Mannschaftsführer Dieter Spannagel mit 342 Ringen ein für ihn respektables Resultat. Ergänzt wurde die zweite Mannschaft durch die Neulinge Markus Schillhuber mit 339 Ringen und Timo Joho mit 336 Ringen. Beide waren mit ihren Ergebnissen nicht wirklich zufrieden, zumal sie in den Trainingseinheiten schon bessere Ergebnisse erreichen konnten.

Insgesamt bilden die Einzelergebnisse eine homogene Mannschaftsleistung ab und die Gesamtringzahl von 1361 Ringen reichte aus, um Zwingenberg, das mit 1330 Ringen deutlich unter seinen Möglichkeiten blieb, die ersten beiden Punkte der Saison abzunehmen.

Der zweite Wettkampf wurde gegen Lindenfels ausgetragen. Hier war etwas mehr Anstrengung nötig, denn Lindenfels ist eine feste Größe in der Bezirksklasse und kann auf viele erfahrene Schützen zurückgreifen. Zum Glück für Lampertheim war Karl-Heinz Platz wieder mit dabei und zeigte sein Können mit 354 Ringen. Ihm folgten Dieter Spannagel, der sich gegenüber dem ersten Wettkampf auf 345 Ringe verbessern konnte, sowie Tanja Heinze mit 342 Ringen und Mark Rode mit für ihn guten 339 Ringen. Als Ersatzschütze trat nach seinem Urlaub der zweite Mannschaftsführer Helmut Rauscher an, der aufgrund seines Trainingsrückstandes 326 Ringe erzielte.

Die Mannschaft aus Lindenfels konnte gute 1379 Ringe als Gesamtergebnis verbuchen. Das reichte allerdings nicht für den Sieg, denn Lampertheim hatte einen Ring mehr und mit 1380 Ringen ein gutes Mannschaftsergebnis.

Lampertheim steht derzeit in der Tabelle – aufgrund der Gesamtringzahl punktgleich mit Lorsch und Siedelsbrunn – auf Platz drei. Bei gleichbleibend guter Leistung sollte der Verbleib in der Bezirksklasse Bergstraße aber kein Problem sein.

Die Erste Luftpistolenmannschaft aus Lampertheim, die diesmal in der Bezirksliga antritt, muss noch bis zum 30. September auf ihren ersten Wettkampf gegen Bad König warten. Die Wartezeit wird aber für intensives Training genutzt, um in der Liga bestehen zu können. red

