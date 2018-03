Anzeige

Hofheim.Am gestrigen Palmsonntag erinnerten sich gleich vier Jubiläumsjahrgänge der evangelischen Kirchengemeinde an ihre Konfirmation. Der von Pfarrer Holger Mett geleitete festliche Abendmahlsgottesdienst in der Friedenskirche wurde vom Posaunenchor musikalisch umrahmt. Sehr feierlich verlief bereits der Einzug der Jubelkonfirmanden zu den Klängen von „Herr deine Liebe“. An den Lesungen beteiligten sich einige der Jubilare. Zahlenmäßig am stärksten vertreten war der goldene und doppelte Jahrgang 1953/54 und 1954/55, der am 7. April 1968 von den Pfarrern Hagel und Vetter konfirmiert worden war. Schon am Samstag hatten sich viele goldene Konfirmanden auf dem Friedhof getroffen, um der verstorbenen 15 Jahrgangsangehörigen zu gedenken. Neben der goldenen Konfirmation wurde gestern auch diamantene und eiserne Konfirmation gefeiert. Die 94-jährige Luise Gorth konnte sogar eichenes Jubiläum feiern – sie wurde vor 80 Jahren konfirmiert. Ein Großteil der Jubelkonfirmanden verbrachte den Tag bei einem Mittagessen und anschließendem Kaffeetrinken gemeinsam. Die goldenen Konfirmanden kamen noch in den Genuss einer Führung in der Balthasar-Neumann-Kirche. fh