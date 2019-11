Lustige Belehrung

LAMPERTHEIM.Eigentlich könnte doch alles so einfach sein. Nur ein bisschen mehr Respekt. Mehr fordert Dagmar Schönleber gar nicht. „Das ist doch gar nicht so schwer“, findet sie. Doch damit hat sie offensichtlich schon zu hohe Ansprüche an ihre Mitmenschen. Und das nervt die Wahl-Kölner Kabarettistin und Liedermacherin gewaltig. Also bringt sie zumindest ihr Publikum mit dem aktuellen Programm „Respekt“ wieder zurück auf den Pfad der Tugend und des guten Benehmens. „Ich gebe nämlich gern ungefragt Ratschläge“, klärt die ausgebildete Sozialarbeiterin auf.

So wird es im London Pub ein vergnüglicher Abend zwischen humorvoller Belehrung, Gesellschaftskritik mit kulturhistorischem Bezug, Poesie und klassischem Kabarett. Ob als Rapperin, Sängerin zu Rolf-Zuckowski-Melodien mit Gitarre, als Rednerin oder Kulturwissenschaftlerin – Dagmar Schönleber überzeugt in vielen Rollen. Dabei verbindet sie kluges Kabarett mit Albernheit, vermeidet eher schnelle Schenkelklopfer. Das Thema bleibt in den kurzweiligen, zwei Stunden eigentlich immer gleich: Mehr Respekt!

Der fehle ja meistens bei anderen. Sie selbst sei beispielsweise eine sehr rücksichtsvolle Autofahrerin – es sei denn, sie habe es eilig. Gemeinsamkeiten hat Schönleber übrigens zwischen dem Respekt und dem Abnehmen ausgemacht. „Bei beiden herrscht eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis und es gibt immer Ausnahmen“, sagt sie.

Sprachlichen Verfall duldet sie ohnehin nicht – und entlarvt herrlich komisch die Schmuse-Texte deutscher Popsänger Wincent Weiß, Max Giesinger, Tim Bendzko oder Mark Forster. „Wer hat schon jemals gedacht: Mensch, jetzt würde ich gerne mit Konfetti zugeschüttet werden?“, fragt sie. Mit dem Lied „Du schaffst das schon, sonst mach ich dir Beine“ motiviert sie alle, sich endlich mal zu benehmen. ksm

