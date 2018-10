Vorlesen macht Spaß – Kindern wie Erwachsenen. © str

Lampertheim.Am Mittwoch, 17. Oktober, findet um 10 Uhr die Bücherstunde für die Kleinsten und ihre Eltern zum Thema Erntedank in der Lampertheimer Stadtbücherei statt. Eingeladen sind alle Bücherwürmer im Alter bis zu drei Jahren zusammen mit ihren Vätern, Opas, Omas, Müttern oder anderen Betreuungspersonen. Es werden lustige Geschichten erzählt, informative Bilderbücher gezeigt und auch die kleinsten Zuhörer haben die Möglichkeit, sich aktiv an lustigen und interessanten Mitmach-Spielen zu beteiligen.

Gisela Hering-Linke, Isabell Zehnbauer und Claudia Rohde sind die Lesepatinnen der Aktion. Die Teilnahme an der „Bücherstunde für die Kleinsten“ ist kostenlos. Sie findet an jedem dritten Mittwoch im Monat, jeweils 10 Uhr, in der Stadtbücherei im Haus am Römer, Domgasse 2, statt. red

