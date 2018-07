Anzeige

Lampertheim.Der Frauen- und Gemeindekreis der Martin-Luther-Gemeinde Lampertheim fährt am Mittwoch, 29. August, nach Schwetzingen. Nach der Schlossführung geht es zum gemeinsamen Mittagessen ins Schlossrestaurant. Im Anschluss an das Mittagessen gibt es die Möglichkeit zu einem Spaziergang durch den Schwetzinger Schlossgarten.

Treffpunkt für die Abfahrt ist am Mittwoch, 29. August, um 9.15 Uhr an der Martin-Luther-Kirche. Die Rückfahrt ist für 16 Uhr geplant, so dass die Teilnehmer gegen 17 Uhr wieder an der Martin-Luther-Kirche ankommen werden. Die Kosten liegen bei 30 Euro und sind direkt bei der Anmeldung im Gemeindebüro zu bezahlen. Das Gemeindebüro nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen. red