Luther im Mittelpunkt

Worms.Die Stadt Worms und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) haben anlässlich der 500. Wiederkehr von Luthers Widerrufsverweigerung auf dem Wormser Reichstag von 1521 ein umfangreiches und vielfältiges Gesamtprogramm von April bis Oktober 2021 geplant. Es beinhaltet über 80 Einzelveranstaltungen, darunter auch mehrtägige wie die Nibelungen-Festspiele mit der Uraufführung eines Lutherstücks aus der Feder von Lukas Bärfuss und die Landesausstellung „Hier stehe ich – Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“, die von April bis Oktober im Museum der Stadt Worms im Andreasstift gezeigt wird.

Vom Eröffnungswochenende (16. bis 18. April) an bis Mitte Mai bieten EKHN und Evangelisches Dekanat Worms-Wonnegau jede Woche von Donnerstag bis Sonntag ein kirchliches Programm an. Ein halbes Jahr lang kommen wöchentlich Führungen in der Stadt und in der Landesausstellung hinzu.

Im Konzertbereich fallen zwei Uraufführungen ins Auge. „Der Scheiterhaufen des Phönix“ am 9. Juli ist eine Koproduktion mit der Wormser Partnerstadt Parma und beschäftigt sich ausgehend vom Wirken des Renaissancephilosophen Giordano Brunos mit Fragen des Gewissens und der Freiheit der Sprache. Das Oratorium „Worms 1521“ von Hartwig Lehr erzählt am 29. und 30. Oktober die Geschichte des Wormser Reichstags und der Stadt Worms in der Lutherzeit musikalisch.

Die Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte lädt am 18. und 19. Juni zu einer Tagung „Worms 1521 – Reichstag – Reichsstadt – Konfession“ ein, die Evangelische Erwachsenenbildung Worms-Wonnegau vom 29. bis 31. Oktober zu einer Tagung „500 Jahre Reichstag zu Worms“. Zahlreiche Vorträge sind übers Jahr verteilt mit Themen wie Luther aus Sicht jüdischer Gelehrter, Jugendwiderstand gegen den Nationalsozialismus, Nelson Mandela, Humanismus und Reformation oder Solidarnosc.

Die Reihe der Gottesdienste beginnt mit einem Festgottesdienst am 18. April unter Beteiligung des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm und des Vorsitzenden der Bischofskonferenz Georg Bätzing und endet mit einem Singgottesdienst am 31. Oktober.

Höhepunkte des Jahresprogramms sind die multimediale Inszenierung „Der Luther-Moment“ am Eröffnungswochenende, die Landesausstellung im Museum der Stadt Worms und die Uraufführung eines Lutherstücks im Rahmen der Nibelungen-Festspiele.

„Der Luther-Moment“: In der historischen Nacht vom 17. auf den 18. April wird die Wormser Dreifaltigkeitskirche zur größten Leinwand Europas, auf der die Geschichte von Luthers Weg zu seiner Widerrufsverweigerung als multimediale Inszenierung präsentiert wird.

Landesausstellung: Am Samstag, 17. April, um 10 Uhr öffnet die große Landesausstellung „Hier stehe ich – Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“ im Museum der Stadt Worms im Andreasstift ihre Pforten. Bis zum 31. Oktober nimmt die Schau das Jubiläum der Widerrufsverweigerung Martin Luthers auf dem Wormser Reichstag zum Anlass, die Entwicklungsgeschichte der „Gewissensfreiheit und des Protests“ anhand zahlreicher Beispiele bis in unsere Gegenwart aufzuzeigen und kritisch zu hinterfragen.

Nibelungen-Festspiele: Große Namen, vielbeachtete Inszenierungen – die Nibelungen-Festspiele (16. Juli bis 1. August 2021) zählen zu den renommiertesten Theaterfestivals Deutschlands. Unter der Intendanz von Nico Hofmann steht 2021 nicht die Geschichte der Nibelungen im Zentrum der Festspiele, sondern Martin Luther. Mit dem Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Büchnerpreisträger Lukas Bärfuss konnte ein herausragender Autor für die Uraufführung über den großen Reformator „Luther“ gewonnen werden. Regie führt Ildikó Gáspár, die zu den wichtigsten Vertreterinnen der ungarischen Theaterszene zählt und mit ihren Inszenierungen am Budapester Örkény Theater international bekannt wurde. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.10.2020