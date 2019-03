Mädchen-Team löst sich auf

Hofheim.Die weibliche Handball-D-Jugend der HSG Ried beendete die Saison in der Bezirksoberliga mit einer 22:33-Niederlage bei der HSG Bensheim/Auerbach. Trotz der erwarteten Schlappe beim verlustpunktfreien und unangefochtenen Meister reichte es in der Endabrechnung mit 16:14 Punkten für die Riedhandballerinnen zu einem hervorragenden dritten Platz. Da sich nur sechs Mannschaften für die höchste Liga des Bezirks Darmstadt in dieser Altersklasse qualifiziert hatten, spielten die Teams im Laufe der Saison sogar dreimal gegeneinander.

Trainerin geht

Bei aller Freude über diese tolle Abschlussplatzierung war beim Saisonfinale auch reichlich Wehmut zu spüren. Das eigentlich so hoffnungsvolle HSG-Team hat keine Zukunft mehr. Sechs Spielerinnen verlassen die HSG Ried, und Trainerin Ariane Jordan beendet ihr Engagement nach jahrelanger Aufbauarbeit. fh

