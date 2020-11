Magere Jahre

Der Synodalvorstand des Evangelischen Dekanats Bergstraße saß in der Martin-Luther-Kirche vor leeren Reihen. Die Mitglieder der Kirchenvorstände waren lediglich per Video zugeschaltet. Die Digitalisierung hält Einzug, selbst in die heiligen Hallen der Volkskirche. Zwischendurch mochte man glauben, einer Tagung der Piratenpartei beizuwohnen. Freilich waren die Themensetzungen des Kirchenparlaments von gänzlich anderer Natur.

Dabei wurde deutlich: Zurückgehende Mitgliederzahlen und sinkende Finanzmittel werden in Verbindung mit dem fehlenden Pfarrernachwuchs auch im Dekanat Bergstraße ihre Spuren hinterlassen. Für die Evangelische Kirche haben die mageren Jahre offenbar begonnen und niemand vermag zu sagen, wie lange sie dauern und ob sie das Bild dieser Kirche womöglich für immer verändern werden. Dafür spricht mit Blick auf die gesellschaftlichen Prozesse, in denen auch die Relevanz der Institution Kirche dramatisch schwindet, vieles.

Nun kommt auch noch Corona hinzu. Zwar dürfen auch in Lampertheim weiter Gottesdienste gefeiert werden. Doch unter welchen Bedingungen: Hände desinfizieren, Maske auf und Abstand halten! Einladend wirkt das alles nicht, auch wenn sich Pfarrer und Gemeindemitarbeiter alle Mühe geben, um für eine aufbauende Atmosphäre zu sorgen. Eher steht zu befürchten, dass diese Pandemie den rückläufigen Trend im Bereich der Kirche verstärken wird.

Allmählich nähert sich das Kirchenjahr seinem Ende. Danach kommt Advent. Weihnachten? Manchem Gläubigen dürfte in diesen Tagen eher nach Passion zumute sein.

