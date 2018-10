Magere Jahre erfordern Reserven

Lampertheim.Bei einem Überschuss von voraussichtlich 342 000 Euro plant die Verwaltung weder eine Erhöhung von Steuern noch der Gebühren und Hebesätze. Dies betonte Finanzdezernent Jens Klingler bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2019 am Freitagabend. Ziel sei es indes, eine höhere Steuergerechtigkeit herzustellen, etwa durch eine Neukalkulation der Niederschlagswassergebühr.

Bei deren Berechnung würden aktuelle Bauverhältnisse in Lampertheim zugrunde gelegt; diese seien teilweise nicht mehr aktuell, sagte Klingler mit Blick auf versiegelte oder überbaute private Flächen, von denen die Verwaltung keine Kenntnis habe. Auch bereite das Finanzdezernat eine Satzung zur Erhebung von Wettbüro-Steuern vor.

Einen längeren Blick warf Klingler in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung auch auf die Kinderbetreuung, die mit Blick auf Personalkosten und Investitionen in die Ausstattung bei 8,4 Millionen Euro liege. Und das bei einem steigenden Bedarf an Ganztagesbetreuung. In absehbarer Zeit werde der Bau einer neuen Kindertagesstätte unabwendbar sein; auch müssten bestehende Betreuungseinrichtungen ausgebaut werden, vor allem zur Einrichtung von Küchen für die Ganztagesbetreuung. Raumprobleme wegen des steigenden Bedarfs an Schülerbetreuung meldeten inzwischen sämtliche Lampertheimer Grundschulen.

Unterdessen erfülle der Etatentwurf für 2019 die Vorgaben des Landesfinanzministers, wonach die Stadt drei Millionen Euro für die Rückzahlung an Krediten bereitzustellen habe, davon 800 000 Euro für den Anteil am Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“. Die übrig bleibenden 340 000 Euro seien als Liquiditätsreserve für magerere Jahre gedacht, die sich laut Klingler mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung „zumindest andeuten“. Auch mahnte der Finanzdezernent bei den bevorstehenden Entscheidungen über Investitionen im Zusammenhang mit dem Stadtumbau zu Bedachtsamkeit und einer strikten Prioritätensetzung.

Der Finanzhaushalt schließt laut Klingler mit einem 5,5 Millionen Euro großen Defizit ab. Die Stadt nütze in diesem Haushaltsbereich die Freiräume, die ihr der Gesetzgeber für den Abbau des Investitionsstaus der vergangenen zehn Jahre gewähre.

Bürgermeister Gottfried Störmer appellierte im Anschluss an die Parlamentarier, sich verstärkt für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus einzusetzen. Hier komme es womöglich darauf an, „auch selbst als Stadt tätig zu werden“ und in den Wohnungsbau zu investieren, anstatt ihn lediglich zu fördern. Auch bat Störmer die Kreistagspolitiker unter den Lampertheimer Mandatsträgern, sich auf Kreisebene für die Realisierung des geplanten Biedensand-Campus auf dem Schulgelände einzusetzen. urs

