Mainzelmännchen wirbeln am Hofheimer Himmel

Hofheim.Rund 70 Piloten beteiligten sich am Flugtag des Modellsportvereins und boten den Besuchern ein sehenswertes Spektakel unter freiem Himmel. Die beiden Moderatoren Hubert Brauner und Michael Braner freuten sich über den Zuspruch der Gastpiloten, die teilweise Hunderte Kilometer weit angereist waren, um in Hofheim mit dabei zu sein.

Das Moderatorenduo versorgte die Gäste mit reichlich Informationen über die Herkunft der Piloten und Wissenswertes über die Modelle. Speziell am Sonntag fanden sowohl die Piloten als auch Besucher ideale äußere Bedingungen vor. Am Vortag beteiligten sich schon einige Piloten am Preisfliegen, zelteten oder übernachteten in Wohnwagen auf dem Vereinsgelände. Der Regen und die kühle Witterung am Abend machten den Teilnehmern allerdings zu schaffen. Doch die Entschädigung folgte tags darauf. Neben Piloten befreundeter Nachbarvereine konnten sich diesmal auch Mitglieder aus den eigenen Reihen des Modellsportvereins am Geschehen beteiligen.

Eine Augenweide dabei die legendäre Mainzelmännchenstaffel der Hofheimer, an der sich die Besucher einfach nicht sattsehen konnten. Zehn Flugobjekte wirbelten gleichzeitig durch die Lüfte und erhielten jede Menge Sonderapplaus des Publikums.

Unter anderem waren ein Viperjet, Kunstflugmaschinen mit vier Metern Spannweite, Hubschrauber, mehrere historische Originalnachbauten, Jets mit Turbinen oder die Fallschirmspringer, die für die Kinder Bonbons abwarfen, zu bestaunen. Ein Hubschrauberkunstflug zu passender Musik sorgte dafür, dass die Besucher regelrecht tobten vor Begeisterung. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.08.2019