Lampertheim.„Das funktioniert mit allem, was Strom leitet. Dazu gehören auch Personen“, erklärte Auszubildender Alexander Weiß beim Demo-Nachmittag in der Stadtbücherei Lampertheim. Zum ersten Mal fand dort eine Simulation mit dem Gadget „Makey Makey“ statt. Dabei handelt es sich um eine kleine Platine, mit deren Hilfe ein Controller für Videospiele nachgestellt werden kann. Die Platine funktioniert dabei mit allen Gegenständen, die Strom leiten. Die Stadtbücherei verwendete zum Beispiel Knete als Controller, die mit Kabeln an die Platine angeschlossen wurde. Simuliert werden dabei Eingaben, die ein Computer ausführen kann, also das einfache Drücken einer Taste.

„Wir konzentrieren uns auf das spielende Lernen“, erklärte Weiß. Die Kinder konnten den selbstgebauten Controller daher nutzen um Videospiel-Klassiker, wie zum Beispiel Super Mario oder Pac-Man, zu spielen. Mit einer Hand mussten sich die Spieler dabei erden. Die andere Hand übte die Eingaben und Befehle aus. Der neunjährige Nicolas probierte eine solche Simulation in der Bücherei zum ersten Mal aus und erzählte: „Ich finde es spannend, weil es mit Computern zu tun hat und ich finde es gut, dass man auch mit Knete spielen kann.“

Rund zehn Kinder waren über den Nachmittag verteilt in der Bücherei und hatten sichtlich Spaß. Die Idee kam Alexander Weiß, da er neben den klassischen Büchern gerne moderne Medien in die Bücherei einbringen möchte. „Da werden der Bildungsaspekt und der Spielaspekt vereint“, erklärte er.