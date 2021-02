Malaktion für die kleinen Narren

Lampertheim.Jesina Litters, Elferratsmitglied, Tänzerin der Funkengarde Modern und Zweite Vorsitzende des 1. Carneval Clubs „Rot-Weiß“ 1956 Lampertheim, schmettert wenigstens in ihrer Ansprache im sozialen Netzwerk Facebook drei kräftige „Helau“. Sie spricht in Reimen über das Covid-19-Virus und darüber, dass die Fastnacht eine Pause macht. Ein für die Narren tieftrauriger Eintrag nach dem anderen erscheint in ihrem Account. Wie: „Heute wäre der Tag der Tage gewesen. Wir hätten das Rathaus erobert und somit hätten wir den Schlüssel wieder in unseren Händen gehalten.“ Und weiter: „Heute wäre es soweit. Unsere Prunksitzung wäre wie immer pünktlich mit allem was dazu gehört gestartet.“

Aufruf an die Kinder

Den rot-weißen Fastnachtern blutet das Herz, da die Kampagne und somit ihr langer Narren-Fahrplan abgesagt werden musste. „Damit wir den Schmerz ein wenig verkraften können, haben wir uns für euch eine kleine Zeitreise einfallen lassen“, schreiben die Karnevalisten weiter und zeigen in Videos vergangener Kampagnen viele verschiedene närrische Auftritte.

Jesina Litters ist auch die Fachnärrin für die Kinderfastnacht. Mit Herzblut hat sie mit ihrem Team die kunterbunte Veranstaltung für die kleinen Karnevalisten moderiert und ausgestaltet.

Nun wendet sie sich an die Kinderschar: „Wir sind so traurig, dass wir es schon Malen müssen.“ Litters bittet Mädchen und Jungen, Stifte oder Wasserfarben in die Hände zu nehmen und Fastnachtsbilder zu Papier zu bringen und ihr zuzuschicken. Um auf diese Weise ein wenig fastnachtliche Atmosphäre zu zaubern. „Die Bilder werden nächste Kampagne ausgestellt, und jede Einsendung bekommt ein Präsent zurückgesendet“, verspricht Jesina Litters.

