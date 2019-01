Malte Böck holt sich erneut Titel im clubinternen Duell

Hüttenfeld.Die Tischtennisabteilung der SG Hüttenfeld spielte traditionell ihre Vereinsmeisterschaft aus. Bei den clubinternen Duellen messen sich die Tischtennisspielerinnen und -spieler des Vereins in einem Turnier, das nach den Regeln des doppelten K. o.-Systems ausgetragen wird. Neben den sieben Herrenmannschaften und den Jugendersatzspielern konnten in diesem Jahr auch wieder die Spielerinnen der Damenmannschaft an dem Turnier teilnehmen. Damit konnte der Teilnehmerrekord vom Vorjahr abermals übertroffen werden. Obwohl in diesem Jahr ein paar Topspieler ausfielen, erreichte man eine Teilnehmerzahl von 35 Spielerinnen und Spielern.

Per Losverfahren entschieden

Die Teilnehmer wurden einander im Losverfahren zugeordnet. Wie schon im vergangenen Jahr ließ man die acht leistungsstärksten Spieler allerdings erst in der dritten Runde ins Turnier einsteigen, um den anderen Spielern die Chance zu geben, sich erstmal mit ebenbürtigeren Gegnern zu messen, was auch in diesem Jahr zu spannenden Duellen führte. Zahlreiche Zuschauer, darunter auch Vorstände der SG Hüttenfeld, beobachteten die Spiele aus dem Zuschauerbereich und konnten die aktuellsten Ergebnisse im Spielplan auf einem großen Flachbildschirm ablesen.

Ganz besonders fieberten die Zuschauer beim Duell zwischen Friedhelm Ehret und seinem Schwiegersohn Simon Geist mit, wobei der Schwiegervater sich mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung 3:0 gegen den wesentlich jüngeren Konkurrenten durchsetzen konnte.

Bemerkenswert war auch die Leistung des Jugendersatzspielers Leon Melzer. Der Elfjährige setzte sich gegen die älteren Konkurrenten durch und erkämpfte sich einen Platz in den Top zwölf. Umgekehrt beeindruckte der 81-jährige Fritz Reich die Zuschauer, da er es als ältester aktiver Spieler der Abteilung immer noch unter die besten 16 schaffte.

Einzug ins Finale im zweiten Anlauf

Vorjahressieger Malte Böck konnte trotz zu Beginn schlechter Tagesform seinen Titel nach drei Begegnungen mit dem Zweitplatzierten Gwen Steier verteidigen. Im Finale der Hauptrunde besiegte Steier den späteren Vereinsmeister klar mit 3:0. Somit musste Böck anschließend im Finale der Trostrunde gegen Robin Gumbel antreten, welcher zuvor Markus Weimer und Abteilungsleiter Volker Berg aus dem Turnier gekickt hatte. Nach den ersten beiden Sätzen schien für Gumbel der Einzug ins Finale greifbar nah, doch Malte Böck drehte das Spiel überraschend um und besiegte seinen Kontrahenten in einem spannenden Fünfsatzspiel. Robin Gumbel landete somit auf dem dritten Platz.

Als Sieger der Trostrunde stand Malte Böck nun abermals Gwen Steier, dem Sieger der Hauptrunde, im eigentlichen Finale gegenüber. Steier unterlag seinem Mannschaftskameraden 1:3. Bedingt durch das doppelte K.o.-System, nach dem ein Spieler zwei Spiele verlieren muss, bevor er ausscheidet, mussten die beiden Bezirksligisten ein zweites Finale austragen. Böck konnte noch einmal seine Bestleistung abrufen und besiegte Gwen Steier erneut mit 3:1.

Nicht auf das Treppchen schafften es Markus Weimer, Volker Berg, Heiko, Möller, Tim Koch und Bernd Blümbott, die sich aber dennoch über Plätze in den Top Acht des Vereins freuen konnten.

Ehrung der diesjährigen Sieger

Nach dem Turnier kürte Bernd Ehret, Vorstandsvorsitzender der SG Hüttenfeld, gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Moritz Schneider die diesjährigen Sieger. Ehret lobte die gute Organisationder und das Klima der Veranstaltung.

In dieser Woche starten die erste und die dritte Herrenmannschaft in die Rückrunde. gün

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.01.2019