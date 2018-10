„Manchmal etwas unbequem“

Lampertheim.Auch für Pröbstin Karin Held war die Entpflichtung von Pfarrer Roland Schein am vergangenen Wochenende ein „besonderer Gottesdienst“. Bei der Verabschiedung des seit 2012 in der Martin-Luther-Gemeinde wirkenden Geistlichen erinnerte sie an den Werdegang des Seelsorgers, der mit einem Theologiestudium 1974 in Leipzig seinen Weg in Angriff genommen hatte.

1953 in Potsdam geboren, hatte Roland Schein bei seiner Ordination 1981 seine Frau Steffi kennengelernt. Frau, zwei Söhne und Tochter Miriam begleiteten ihn auf seinen beruflichen Stationen Leipzig, Hanau, Frankfurt, Osthofen und Lampertheim. Ihren Dank und Segen sprach Pröbstin Held nicht nur dem in den Ruhestand wechselnden Pfarrer aus, sondern auch seiner engagierten Ehefrau. Ihren Dank bekräftigte sie mit Blumen. „Ein Pfarrer ist ein Mensch, der die Hand am Puls der Zeit, am Menschen und der Heiligen Schrift hat“, erklärte die Pröbstin.

Im Beisein von Familienangehörigen, Freunden und Gemeindemitgliedern eröffnete Roland Schein seinen „letzten“ Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche und hielt eine beeindruckende Predigt über die Gnadentaten des Herrn. Die Verabschiedung bekam auch durch die Lesung von Tochter und Pfarrerin Miriam Hoffmann eine zusätzliche persönliche Note.

Die langjährige Kantorin Andrea Hintz-Rettenmaier, die sich erst im vergangenen Monat selbst verabschiedet hatte und nun an einem Gymnasium in Heidelberg Musik unterrichtet, trug mit ihrem Orgelspiel zum festlich gestalteten Verabschiedungsgottesdienst bei. Ebenso die sehr persönlichen Worte von Helmut Schollmeier (Kirchenvorstand), der die gemeinsame Zeit als für alle „sehr bewegte Jahre beschrieb“. Nicht immer mit ihm einig, habe Schollmeier aber stets den festen Glauben des Pfarrers verspürt. Neben seiner seelsorgerischen Tätigkeit habe sich Schein besonders um die Erwachsenenbildung gekümmert, stellte das Kirchenvorstandsmitglied heraus.

Wohl nicht ohne Hintergedanken auf ein Wiedersehen, überreichte Schollmeier einen Gutschein für ein Lampertheimer Restaurant. Mit Hinblick auf seinen Wohnort Ludwigshafen wurde Schein außerdem mit Theaterkarten für das Prinzregententheater beschenkt.

Als einen Menschen „mit Ecken und Kanten, liebenswert und sympathisch“, beschrieb Ralf Kröger seinen scheidenden Amtskollegen. Tief im Glauben verwurzelt und „manchmal etwas unbequem“, nannte er dessen Festansprachen „einen Knüller“. Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein Empfang statt, an dem auch Freunde des Pfarrers aus Hanau teilnahmen.

