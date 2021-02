Mangelnde Sauberkeit

Hofheimer.Die Anfragen, die die CDU-Fraktion im Hofheimer Ortsbeirat an die Verwaltung gestellt hatte, wurden wie folgt beantwortet: Die durch den vielen Regen stark beanspruchten wassergebundenen Wegedecken im Dieulouardpark und auf dem Friedhof sollen bei trockenem Zustand überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden. Für den gefällten und lange Zeit das Ortsbild prägende Kastanienbaum an der Ecke Backhaus-/Lindenstraße wird im Februar oder März ein Ahornbaum als Ersatz gepflanzt. Die Vorarbeiten haben laut Verwaltung Mitte der Woche mit dem Fräsen der Baumreste begonnen.

Durch die pandemiebedingte Schichtarbeit der Technischen Betriebsdienste konnte zuletzt der Reinigungszyklus der beiden Unterführungen n Hofheim nicht mehr eingehalten werden. Mit Beendigung der Schichtarbeit hofft die Verwaltungsspitze wieder auf eine deutliche Verbesserung. Im Rahmen des Programms Kompass würden Strategien zur nachhaltigen Beseitigung von Graffiti in den Unterführungen entwickelt.

Verwundert zeigte sich Marco Knecht (CDU) über die Antwort der Verwaltung zum nach wie vor ausbleibenden und längst zugesicherten Wetterschutz an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße. Das Vorhaben, insbesondere in der dunklen Jahreszeit die Situation zu verbessern, zieht sich durch die neuerliche Verzögerung somit weiter hin. fh

