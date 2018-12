Mann aus Lampertheimmuss in Haft

Lampertheim.Ein 20-Jähriger aus Lampertheim muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Darmstadt hat ihn als Drahtzieher eines „brutalen und feigen Überfalls“ auf einen inzwischen 18 Jahre alten Flüchtling aus Afghanistan ausgemacht. Die Jugendkammer verurteilte den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe. Zwar sprächen etliche Indizien für einen Tötungsvorsatz, aber „wenn man jemand umbringen will, bestellt man ihn an einen Ort fernab der Öffentlichkeit und nicht während des Winzerfestes zum Bahnhof mitten in Bensheim“, begründete der Vorsitzende die Kammerentscheidung. Ein mitgeführtes Messer sei ebenfalls nicht zum Einsatz gekommen.

Staatsanwältin Susanne Schäfer hatte zuvor auf versuchten Totschlag plädiert und ebenso wie Nebenklägervertreter Achim Flauaus eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren beantragt. Verteidiger Norman Reeb indes schilderte eine Notwehrsituation seines Mandanten und forderte für diesen Freispruch und die Aufhebung des Haftbefehls.

Am Abend des 6. September 2017 hatte eine Gruppe junger Türken vor dem Bensheimer Bahnhof den Flüchtling zunächst eingekesselt, anschließend auf ihn eingeprügelt und -getreten und ihm mit dem spitzen Teil eines Zimmermannhammers den Schädel eingeschlagen. Außerdem wurde ihm der Kiefer gebrochen. Seit dem Vorfall musste der Jugendliche mehrfach operiert werden. Bis heute leidet er unter den Folgen der Attacke.

Mob zusammengetrommelt

Für das Gericht stand fest, dass der Angeklagte in kurzer Zeit einen „bis auf die Zähne bewaffneten Mob von zehn bis 15 Personen zusammengetrommelt hat, um dem späteren Opfer „eine Abreibung zu verpassen.“ Angeblich soll der 18-Jährige die Schwester des Angeklagten auf dem Schulhof angesprochen und bedroht haben – was dieser bestritt. Er will ihr lediglich eine Nachricht aufs Handy geschickt haben.

Der junge Afghane, der seit 2016 in Zwingenberg wohnt und mit dem Zug nach Hause fahren wollte, wurde von Einzelnen aus der Gruppe mit einem Baseballschläger, einem Stahlknüppel und dem Hammer angegriffen. Nach Überzeugung der Kammer hat ihm der Lampertheimer, der einen metallenen Gegenstand ähnlich einer Fahrradkette um die Hand gewickelt hatte, mit einem Faustschlag das Kinn gebrochen und ihn dabei zu Boden gestreckt.

„Nicht der Wilde Westen“

„Hier ist nicht der Wilde Westen, in dem man das Recht selbst in die Hand nimmt“, redete der Vorsitzende Richter Marc Euler Tacheles. Statt reinen Tisch zu machen und dem Gericht die Namen seiner Komplizen zu nennen, habe der Angeklagte in seiner Gangsterrolle verharrt und haarsträubende Angaben gemacht. „Sie hätten für Klarheit sorgen können“, sprach Euler den 20-Jährigen direkt auf die Festnahme von zwei seiner Kumpels im Gerichtssaal vor knapp zwei Wochen an. Der Geschädigte hatte die beiden Männer, die als Zuhörer den Prozess verfolgten, als Täter identifiziert. Der mutmaßliche Hammerschläger sitzt seitdem in Untersuchungshaft, der zweite Beschuldigte befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Die Aussage des Lampertheimers, er habe weder die Horde der Angreifer gesehen, geschweige mit ihr etwas zu tun gehabt, noch irgendwelche Waffen bemerkt, nannte der Richter konstruiert. „Nur Sie hatten ein Motiv. Sie waren am Tatort, und Sie sind der Drahtzieher.“ gs

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.12.2018