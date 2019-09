Mann bei Unfall verletzt

Lampertheim.Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein Mitarbeiter im Lampertheimer Werk des Chemieunternehmens BASF verletzt. Der Mann habe sich bei Wartungsarbeiten an einer Heizungsanlage das Gesicht verbrüht, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Grund für die Verletzungen war demnach Wasserdampf, der aus der Anlage ausgetreten sei.

Die Heizung habe sich in einem Bürogebäude und nicht in einer Produktionsanlage befunden, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Nach einer medizinischer Erstversorgung durch eine Notärztin sei der Mitarbeiter in eine Fachklinik gebracht worden. Zunächst war noch unklar, wieso der Wasserdampf aus der Anlage austrat.

Die BASF Lampertheim GmbH gehört formal zum Stammwerk Ludwigshafen, das wenige Kilometer entfernt auf der anderen Rheinseite liegt. Auf südhessischer Seite werden dem Unternehmen zufolge bis zu 40 000 Tonnen Spezialchemikalien für Kunststoffe und Lacke produziert.

Am Standort Lampertheim arbeiten etwa 800 Mitarbeiter; davon ungefähr 500 bei der BASF Lampertheim GmbH. Zudem arbeiten am Standort Lampertheim Mitarbeiter der BASF-Unternehmensbereiche Nutrition & Health sowie Performance Chemicals. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.09.2019