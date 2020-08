Mannheim lässt grüßen

Aus der Nachbarschaft

„Badegäste“ machen viel Arbeit

Den Wetterbericht verliert Rainer Bersch in diesem Sommer nicht mehr aus den Augen. „Wenn es heiß ist, brauchen wir den Sicherheitsdienst an der Schranke in der Speyerstraße und Mitarbeiter vom Ordnungsamt, die die Zufahrten zum ...