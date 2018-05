Anzeige

Hüttenfeld.Zum fünften Wettkampf der Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen trafen sich die teilnehmenden Schützen im Gorxheimer Tal beim SV „Hubertus“ Trösel. Da die Mannschaftszugehörigkeit für den jeweiligen Wettkampf der Frühjahrsrunde per Losentscheid getroffen wird, schießen in jeder dieser Mannschaften Schützen aus unterschiedlichen Vereinen.

Das schwarze Team schoss mit geballter Frauenpower. So erzielte Anna Beck das beste Ergebnis aller Stehendschützen mit sagenhaften 391 Ringen. Marion Bauer traf sehr gute 385 Ringe. Mit etwas Abstand folgte dann Karina Weber mit 370 Ringen. Andrea Löffler kam auf 351 Ringe. Als einziger männlicher Schütze schoss sich Armin Becker mit der Luftpistole 338 Ringe, was für die Mannschaft in der Summe zu einem Ergebnis von 1835 Ringen führte. Nicht gewertet wurden die Ergebnisse von Bernd Haardt, der 335 Ringe schoss und Michael Manns, der mit der Luftpistole 329 Ringe schaffte.

Mit 1852 Ringen schloss das rote Team den Wettkampf ab. Hier trafen Auflageschütze Günter Ihrig 379 Ringe vor der Stehendschützin Tanja Marquardt, die 377 Ringe zum Mannschaftsergebnis beisteuerte. Luftpistolen-Auflageschütze Manfred Schick traf 370 Ringe. Heike Marquardt-Becker mit 366 Ringen und Volker Arnold mit 360 Ringen komplettierten die Mannschaft. Dirk Weber mit 350 Ringen sowie die Luftpistolenschützen Elke Haardt mit 349 Ringen und Joachim Kitik mit 338 Ringen konnten nicht ins Geschehen eingreifen.