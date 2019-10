Mantelsonntag lockt mit neuesten Trends

Worms.Mit zahlreichen Aktionen und Rabatten lockt der Wormser Einzelhandel beim verkaufsoffenen Mantelsonntag am 27. Oktober in die Innenstadt. Von 13 bis 18 Uhr gibt es die neuesten Trends und Herbstmoden zu entdecken. Die Straßencafés laden zu Shoppingpausen ein. Auf dem Marktplatz präsentieren Autohäuser aus der Region die neuesten Modelle, während der Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche zum Verweilen einlädt. Zusammen mit den Wormser Gästeführern ergänzt die Tourist Information das Programm: Den Auftakt macht die Stadtführung „Zu Fuß durch zwei Jahrtausende“ am Samstag, 26. Oktober, 10.30 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.10.2019