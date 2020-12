Mariä Verkündigung muss auf Glocken warten

Lampertheim.Bei den meisten Gotteshäusern ist der Turm Bestandteil des Kirchenbaus. Nicht so in Mariä Verkündigung. Hier steht der Turm, ähnlich wie die italienischen Campanile, frei daneben. Im Inneren hängen hinter Fenstern fünf Glocken mit den Namen: Emanuel, Maria, Gabriel, Raphael und Michael.

Doch bis sie sich das erste Mal hören ließen, vergingen mehrere Jahre. Die Kirche selbst war bereits 1954 fertiggestellt und am 10. Oktober geweiht worden. Aber der Bau hatte erst einmal sämtliche finanziellen Mittel verschlungen, so dass zunächst kein Geld mehr für die Anschaffung einer Orgel und der Glocken vorhanden war. Die Glockengießerei Schilling aus Heidelberg stellte der Gemeinde daher zunächst für mehrere Jahre zwei Leih-Glocken zur Verfügung.

Mit Hilfe von Spenden, Kollekten und den Einnahmen aus Basaren kam jedoch schließlich eine genügend große Summe zusammen, um endlich die ersehnten Glocken gießen zu lassen. Pfarrer Wilhelm Friedrich und rund 100 Gemeindeangehörige fuhren zu diesem besonderen Ereignis Anfang Dezember 1960 nach Heidelberg. Dazu trugen die Männer ihre besten dunklen Anzüge. Doch ein Teilnehmer erinnert sich, dass beim Glockenguss auf einmal so viel Lehmstaub aufstieg, dass sie hinterher alle wie bemehlt dastanden und sich erst einmal mit einer Kleiderbürste wieder reinigen mussten. Am 21. Januar 1961 kamen die Glocken in Lampertheim an und wurden auf einem festlich geschmückten Wagen durch die Stadt zur Kirche gefahren.

Am 12. Februar riefen sie erstmals die Gläubigen zum Gottesdienst. Ein Jahr später wurden dann auch die Turmuhren angebracht. Ja

