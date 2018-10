Mario Brothers hoch zu Ross

Lampertheim.Über zahlreiche Besucher freuten sich die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Lampertheim beim traditionellen Voltigierturnier. Sportler aus nah und fern waren angereist, um daran teilzunehmen. So begrüßten die Lampertheimer Gäste aus Taunusstein, Grabenbruch, Oberursel oder Kriftel. „Es sind viele dabei, die schon mal hier waren. Aber es gibt auch immer wieder neue Gesichter“, bemerkte Voltigierausbilderin Michaela Geier erfreut.

Insgesamt 13 Gruppen, fünf Paare und zwei Einzelvoltigierer zeigten den Tag über ihr Können. Den Anfang machten am Vormittag die Galoppgruppen der Klassen L (Leicht) sowie die Teilnehmer des Einzelvoltigierens der Klasse L und die des Nachwuchseinzels der Klasse A. Zu diesem Zeitpunkt herrschte bereits reger Betrieb auf dem Vereinsgelände, denn neben den Familien der Teilnehmer waren interessierte Zuschauer gekommen, um sich die Vorführungen anzusehen.

Eine Galoppgruppe bestand aus sechs bis acht Sportlern, von denen im Pflichtteil jeder eine feste Reihenfolge von Übungen auf dem Pferd turnen musste. Im anschließenden Kürteil konnten die Gruppen ihr Können mit eigener Musik und eigenen Übungen unter Beweis stellen. „Die Voltigierer sollen dabei die Musik interpretieren“, erklärte Geier.

Pferd nicht einsatzbereit

In der Kategorie L sicherte sich die Gruppe Taunusstein II den ersten Platz. Die Pferdefreunde Großwallstadt II überzeugten in Klasse A. Im Einzelvoltigieren konnte Hanna Blume glänzen, während Anika Müller im Nachwuchseinzel Klasse A überzeugte. Die Galoppgruppe aus Lampertheim konnte in diesem Jahr nicht antreten, da ihr Pferd nicht einsatzbereit war.

Am Nachmittag fand das Pas de deux statt. Dabei zeigten Paare eine Kür, bei der neben den Standardkriterien auch die Musik, die Kostüme und das Motto bewertet wurden. Für Lampertheim gingen in dieser Disziplin drei Paare mit den Themen 80-er Jahre, Titanic und Mario Brothers an den Start. „Bewertet werden die Schwierigkeit der Übungen, die Gestaltung und die Interpretation der Musik“, betonte Michaela Geier.

Abschluss der Saison

Den zweiten Platz belegte hierbei das Duo Luisa Arnold und Franziska Neu aus Lampertheim. Die anderen beiden Gruppen aus der Spargelstadt konnten sich jedoch ebenfalls sehen lassen. Während Elisa Geier und Lina Geier den vierten Platz belegten, schafften es Annina Geier und Sophie Fischer auf den fünften Platz.

Nach einer Pause zeigten die Voltigierer der Schrittgruppen ihr Können, unter denen sich ebenfalls eine Lampertheimer Gruppe befand. „Alle Übungen werden hier anstatt im Galopp im Schritt ausgeübt. Das ist der Einstieg in den Turniersport“, so Geier.

Trainiert haben die Voltigierer für das Turnier von April bis Oktober mehrmals wöchentlich, um die Wertungsrichter und die Zuschauer mit ihrer Leistung zu überzeugen. Die Voltigierer aus Langen schafften es dabei auf den ersten Platz. Die Lampertheimer Gruppe belegte den dritten Platz.

Das Voltigierturnier am Wochenende bildete den Abschluss der diesjährigen Saison im Reit- und Fahrverein Lampertheim.

