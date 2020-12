Marius Schmidt als neuer Erster Stadtrat vereidigt

Lampertheim. Der Plan der sozialliberalen Koalition ist aufgegangen: SPD-Fraktionschef Marius Schmidt wird seinen Parteifreund Jens Klingler zum 1. Februar auf dem Posten des Ersten Stadtrats ablösen. Schmidt wurde in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mit 23 zu 21 Stimmen gewählt. Anschließend wurde er von Bürgermeister Gottfried Störmer auf seine bevorstehenden Aufgaben verpflichtet. Den Eid schloss Schmidt aus eigenem Antrieb mit den Worten ab: „So wahr mir Gott helfe.“

Mit Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass (SPD) bot die Koalition im Stadtparlament 24 Stimmen auf, während CDU, Grüne und das inzwischen parteilos fungierende ehemalige SPD-Fraktionsmitglied Karl-Heinz Horstfeld 20 Stimmen auf die Waage brachten. Ein FDP-Fraktionsmitglied fehlte. Dies bedeutet: Bei 23-Ja-Stimmen für Schmidt muss mindestens ein Mitglied der Koalition gegen ihn gestimmt haben.

Das Wahlergebnis trübte dem jungen Sozialdemokraten am Freitagabend aber offenbar nicht die Stimmung. Er nahm die Wahl mit entscheidungsfreudig klingender Stimme an und verabschiedete sich zugleich als Fraktionsvorsitzender der SPD, der er seit 2016 ist. Sein Vorgänger im Amt des Ersten Stadtrats will ihm auf dem Posten des Fraktionschefs nachfolgen.

Dieses Revirement hatte in den Reihen der Christdemokraten in den zurückliegenden Wochen auch den Verdacht erweckt, die SPD behandele den hauptamtlichen Beigeordneten im Stadthaus als persönlichen „Versorgungsposten“. In der Stadtverordnetenversammlung schlug Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon mit einigen kritischen Fragen bezüglich der Vorzugsansprüche des scheidenden Amtsinhabers in die gleiche Kerbe.

Mit den Grünen zeigten sich die Christdemokraten auch in dem Punkt einig, dass die Wahl des Ersten Stadtrats in die Zeit nach den Kommunalwahlen hätte verlegt werden müssen. Grünen-Fraktionsvorsitzender Stefan Nickel fand es „mehr als bemerkenswert“, dass Klingler zwar nicht genügend Stimmen der eigenen Koalition hinter sich gebracht habe, mit den Stimmen der Grünen aber bestätigt worden wäre. CDU-Fraktionsmitglied Alexander Scholl sah ihm Beharren der SPD, die Neuwahl des Ersten Stadtrats nicht zu verschieben, eine „falsche Entscheidung“. Dies sei „keine Sternstunde der Kommunalpolitik“.

Dagegen bestand FDP-Fraktionsmitglied Fritz Röhrenbeck auf der Rechtmäßigkeit der Wahl. Die Mehrheit liege mindestens bis 14. März bei SPD und FDP. Beiden Fraktionen obliege die Entscheidung über die Neubesetzung des zum 1. Februar freiwerdenden Postens. Ein „stinknormaler Prozess“, wie Röhrenbeck fand, der nachschob, er würde die Koalition mit der SPD bei einem entsprechenden Wahlergebnis fortführen.

Mit Schmidt hatte es laut Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass weitere vier Bewerber um das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten in der Lampertheimer Verwaltung gegeben. Im Wahlvorbereitungsausschuss zur Stadtverordnetenversammlung sei die Entscheidung mehrheitlich für Marius Schmidt getroffen worden, da dieser dem Anforderungsprofil am ehesten entspreche. Stass skizzierte die von kommunalpolitischem Engagement vielfältig geprägte Vita des 29-Jährigen, und auch SPD-Fraktionsmitglied Christiane Krotz versprach sich von der „stark engagierten Art“ Schmidts „neue Ideen“ für die Verwaltung.

Amtsinhaber Jens Klingler wurde von Bürgermeister Gottfried Störmer mit einem „herzlichen Dank“ für die „engagierte Mitarbeit zum Wohle unserer Stadt“ verabschiedet. Für die Zukunft wünschte ihm Störmer „alles Gute“. Mit emotionalen Worten wandte sich die Stadtverordnetenvorsteherin an den scheidenden Stadtrat. Seine Entscheidung, sich einer Wiederwahl nicht mehr zu stellen, sei ein „herber Schlag“ für die SPD gewesen. Klingler verlasse sein Amt jedoch „in Ehren“.

Jens Klingler selbst verfolgte die Parlamentssitzung mit weit hochgezogenem Mund- und Nasenschutz und ohne erkennbare Regungen. Seinem Nachfolger versagte er zumindest offiziell die Gratulation.

