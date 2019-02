Marktwirtschaft im Digitalzeitalter

Lampertheim.„Soziale Marktwirtschaft 2.0 – europäisch, ethisch, digital“ lautet das Thema eines Vortrags am Dienstag, 26. Februar, 19.30 Uhr, im Lessing-Gymnasium (LGL). Referent ist Ulrich Hemel, Präsident des Bundes Katholischer Unternehmer (BKU) und Direktor des Weltethos-Instituts an der Universität Tübingen. Hemel ist in Bensheim geboren und in Lampertheim aufgewachsen. Er studierte in Mainz und Rom Katholische Theologie, Philosophie sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Er promovierte und habilitierte sich an der Universität Regensburg und ist dort bis heute als außerplanmäßiger Professor tätig. Seit 1991 ist Ulrich Hemel beratend und unternehmerisch in der freien Wirtschaft aktiv. Der Eintritt zum Vortrag ist kostenfrei. red

