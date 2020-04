Masken für Senioren

Inge Netscher näht fleißig Schutzmasken. © swa

Lampertheim.Inge Netscher lässt ihre Nähmaschine rattern und stellt Mund- und Nasenschutzmasken aus Baumwolle in verschiedenen Größen und Designs her. Sie hat viele Jahre die Kreativgruppe der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule aufrechterhalten. Manchmal vertritt sie die Sozialarbeiterin Stephanie Rapp und leitet das Gedächtnistraining in der Cafeteria. Weil die Begegnungsstätte geschlossen ist und somit alle Aktivitäten brachliegen, kam ihr die Idee für die Senioren und anderen Interessenten Schutzmasken zu nähen. Die verwendeten Baumwollstoffe haben ein dezentes Muster. „Ich habe den Stoff doppelt genommen und Gummibänder daran genäht, denn Senioren kommen mit dem Zusammenbinden der Bändchen nicht so gut zurecht“, erklärt Netscher. Außerdem weist sie darauf hin, dass der Träger seine Alltagsmaske kochen kann. Das Stück kostet vier Euro. Die Seniorin wünscht ihren Mitstreitern und der Lampertheimer Bevölkerung einen achtsamen Umgang miteinander und: „Bleiben Sie alle schön gesund.“ roi

© Südhessen Morgen, Montag, 27.04.2020