Maßgeschneiderter Schutz

Lampertheim.Der Wirtschafts- und Verkehrsverein (WuVV) um Otto Edinger versteht sich auch als Signalgeber der Lampertheimer Gemeininteressen. „Wir sind ein kleines Team, aber schlagkräftig“, bekräftigte der Vorsitzende. So fördert der Verein spezielle Aktivitäten, die der Gemeinnützigkeit dienen, wie kürzlich die Anschaffung von zehn stehenden Spuck- und Hygieneschutzen für Schülerbänke und Lehrertische der Biedensandschule.

Edinger war der Ideengeber und er gewann Franz Korb, Vorsitzender der CDU Lampertheim und tüchtiger Handwerker, als Ausführenden. Durch das Mitwirken der WuVV-Mitglieder konnte das beschlossene Projekt umgesetzt und mit Vereinsmitteln finanziell unterstützt werden. Beim Pressegespräch wurde die Aktion im Klassenraum von Berufsorientierten Schülern vorgestellt. „Die Aufstellung der Plexiglasscheiben soll die Schüler und Lehrkräfte vor einer Covid-19-Erkrankung schützen und zugleich die Wirtschaft ankurbeln“, erklärte Otto Edinger.

Denn ein Nachahmen der Aktion sei ausdrücklich erwünscht. Eventuell könne sich auch ein Arbeitskreis bilden. Schließlich müssten die Maßnahmen eingehalten werden, um weitere Virusinfektionen und somit einen dritten Lockdown zu verhindern. Und dem wolle man keine Chance geben. Der Spuckschutz zur Virus-Eindämmung sei beispielgebend und es sei ein machbarer Schritt, sagte Korb. Er betonte: „Mit einfachen Mitteln kann solch ein Resultat erzielt werden, das Plexiglas sorgt für den notwenigen Abstand.“

Ohne Distanz und Einschränkungen gebe es keine Möglichkeit, durch diese Pandemie zu kommen, ist die Meinung der Initiatoren. Derzeit sei die Biedensandschule Lampertheim die einzige Bildungseinrichtung, die solch eine Art Spuckschutzwände besitze.

Welcher Interessent die Aufsteller nachmachen möchte, den unterstütze Franz Korb mit seinem Wissen und seinem Rat. Roland Keil, der technische WuVV-Berater, erläuterte: „Hinter der Schutzwand lassen sich Infektionsquellen reduzieren. Allerdings darf auf einen Mund- und Nasenschutz nicht verzichtet werden.“ Alle Sicherheitsmaßnahmen vereint seien wichtig.

„Wirklich etwas Besonderes“

„Wir sind sehr froh, diesen maßgeschneiderten Schutz zu erhalten“, freuten sich die Schulleiterin Sibylle Hermanns und ihre Vertreterin Julia Hois. „Wir haben keine Covid-19-Erkrankung an der Einrichtung, und das ist wirklich etwas Besonderes“, bestärkte Hermanns. Im Namen der Stadt Lampertheim richtete Marius Schmidt, der Fraktionsvorsitzende der SPD Lampertheim und zukünftiger Erster Stadtrat, ein herzliches Dankeschön an den Unterstützer WuVV und Hersteller Franz Korb. Schmidt würdigte das Engagement der Beteiligten, ihren Erfindergeist und Mut, Dinge uneigennützig und gemeinsam zu meistern, um für einen sicheren Schulbeginn in der Biedensandschule nach der Corona-Pandemie zu sorgen. Das sei vor allem in dieser Einrichtung mit sonderpädagogischen Beratungs- und Förderangeboten sehr wichtig. Und die Schulleiterin bedankte sich, dass die Förderschule nicht vergessen wird.

