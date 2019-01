Maurice Weidner gewinnt erstes Qualifikationsturnier

Lampertheim.Das war ein toller Abend. Gleich sechs Spieler fanden zum ersten Mal den Weg ins London Pub, um am Auftakt der neuen Backgammon-Stadtmeisterschaft teilzunehmen. Am Ende waren 16 Spieler beim Turnierstart. Zwei waren sogar aus Karlsruhe angereist. Schon fast rekordverdächtig, findet Organisator Michael Weidner in seiner Pressemitteilung.

Vor Beginn des Turniers erläuterte Weidner noch einmal die Teilnahmebedingungen. Gestartet wurde in vier Gruppen „Jeder gegen Jeden“, wobei sich die Gruppenersten für die Finalrunde qualifizierten. Das Los hatte laut Weidner sehr ausgeglichene Gruppen generiert und bei dreien gab es jeweils ein Entscheidungsspiel um den Gruppensieg. Lediglich Maurice Weidner konnte sich souverän mit drei Siegen durchsetzen. Im Halbfinale gewannen Gabi Förster gegen Bernd Schmidt und Maurice Weidner gegen Veronika Leonhard. Schmidt gewann anschließend das „kleine“ Finale gegen Leonhard. Im Finale war Maurice Weidner auch von Förster nicht zu stoppen. Ungeschlagen gewann er das erste Qualifikationsturnier zur Lampertheimer Stadtmeisterschaft.

Maurice Weidner hatte sich freiwillig mit zwei Euro am Qualifikationsturnier beteiligt. Das Startgeld aller Teilnehmer soll nämlich am Ende der Meisterschaft dem Gewinner als Preisgeld ausgezahlt werden. Eine Teilnahme – und der Gewinn des Stadtmeister-Titels – ist aber auch ohne Startgeld möglich. Wer kein Geld bezahlen möchte, dem winkt als Gewinner ein echter Pokal statt Preisgeld. red/lia

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.01.2019