Max Raabe steht Pate

Lampertheim.cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) laden am Donnerstag, 4. April, 20 Uhr, zum Konzert „Die goldenen 20er und 30er Jahre – Musik im Stile Max Raabe“ in den Schwanensaal ein. Projektleiter und MIL-Mitglied Helmut Wehe und sein „Grammophon Orchester“ präsentieren die musikalische Vielfalt der 1920er und 30er Jahre.

Max Raabe ist ein populärer Interpret dieser Stilrichtung. Seine Musik steht im Mittelpunkt des Abends. Es werden bekannte, aber auch weniger bekannte Stücke mit witzigen und auch herzergreifenden Texten zu hören sein. Das „Grammophon Orchester“ und Helmut Wehe präsentieren das Programm im passenden Outfit.

Von Flöte bis Bass

Neben Helmut Wehe (Gesang) werden zu hören sein: Isabelle Kühni (Violine und Bratsche), Peter Schnur (Klavier), Alex Kiesow (Klarinette, Saxofon, Querflöte), Hans-Jürgen Götz (Schlagwerk) und Frank-Willi Schmidt (Kontrabass).

Stehplatzkarten für die Veranstaltung sind für zwölf Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35- 100), Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße (Telefon 06206/5 36 92), Horle- Haus der Geschenke, Kaiserstraße 19 (06206/22 39) und an der Abendkasse erhältlich. Platzkarten gibt es im Rathausservice für 13 Euro und an der Abendkasse. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019