Meditation am Fenster

Hüttenfeld.Die beiden Hüttenfelder Kirchengemeinden öffnen ihren zehnten „Ökumenischen lebendigen Adventskalender“. Wegen der Corona-Beschränkungen aber in einem anderen Format. Bei den teilnehmenden Familien und Einrichtungen wird zu den geplanten Terminen ein adventlich geschmücktes Fenster vorzufinden sein. In der Zeit von jeweils 17 bis 19 Uhr kann eine am Fenster ausgelegte Geschichte oder Meditation mitgenommen werden. Beteiligt sind: Samstag, 28. November, Litauisches Gymnasium. Mittwoch, 2. Dezember, Kommunionkinder bei Familie Feile, Seefeldstraße 36. Freitag, 4. Dezember, Familie Gleißner, Viernheimer Straße 27. Donnerstag, 10. Dezember, evangelische Jugend, Viernheimer Straße 42. Freitag, 11. Dezember, Familie Weber/Lulay, Alfred-Delp-Straße 36. Mittwoch, 16. Dezember, evangelische Kita, Viernheimer Straße 42. Sonntag, 20. Dezember, Katholische Kirche. ron

