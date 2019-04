Mehr als ein Gottesdienst in Luther

Lampertheim.„Einander anblicken“ lautete das Motto, unter dem die evangelische Martin-Luther-Gemeinde am Gründonnerstag Abendmahl feierte. Dafür hatte sie einen ungewöhnlichen Rahmen gewählt und sich im Gemeindesaal versammelt. Ungewöhnlich war auch die Gestaltung des Gottesdienstes. Wie Pfarrer Ralf Kröger erzählte, hatte im vorigen Jahr ein Konfirmand die Idee, die Abendmahlfeier mit einem gemeinsamen Essen zu verbinden. Der Vorschlag wurde umgesetzt und erwies sich als Anziehungspunkt für viele Gemeindemitglieder.

So versammelten sich auch in diesem Jahr zahlreiche Kirchgänger, nachdem sie ein Licht an der Oster- kerze am Eingang entzündet hatten, an gedeckten Tischen, ehe Pfarrer Kröger die Kirchengemeinde begrüßte. Bewusst sprach er nicht von dem provisorisch gestalteten Altar aus, sondern predigte im Kreis der Gläubigen, um den besonderen Charakter der Tischabendmahlfeier zu betonen.

Zunächst galt Krögers Dank den Personen, die bei der Vorbereitung und der Gottesdienstgestaltung mitgeholfen hatten. In seiner Predigt thematisierte der Pfarrer das Problem der manchmal einseitigen Wahrnehmung mancher Dinge oder Mitmenschen. „So wie ich es wahrnehme, so ist es auch“, sei ein weit verbreiteter Glaube. Aber es lohne sich durchaus, einen zweiten Blick auf das Ereignis oder das Gegenüber zu werfen, stellte Kröger fest. Viele Dinge oder andere Menschen könnten danach ein anderes Gewicht erhalten. Mit den Worten „Unser aller Leben hat viele Facetten, und es lohnt sich jedes Geschehen oder jede Beurteilung von zwei Seiten zu sehen“, schloss er seine Predigt und lud zum Abendmahl ein.

Nach dem Gottesdienst gab es für alle an den gedeckten Tischen Pellkartoffeln mit grüner Soße. Konfirmanden-Eltern hatten sechs verschiedene Arten der Soße vorbereitet. sto

