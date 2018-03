Mehr Angebote für Kinder

Anzeige

LAMPERTHEIM.Ein Verein auf gesunden Füßen und mit einem harmonischen Vereinsleben: Unter diesem Credo hielten die Lampertheimer Naturfreunde am Sonntagmittag ihre Jahreshauptversammlung vor rund 35 Mitgliedern ab. Auch in Zukunft möchte die 1921 gegründete Ortsgruppe auf ihren Nachwuchs setzen.

Über ein „erfolgreiches Jahr 2017“ freute sich die Vorsitzende Petra Below in ihrem Geschäftsbericht. An sechs Wanderungen, vier Besichtigungstouren, einer Rad- sowie einer Tagestour nahmen 139 Wanderer teil. Höhepunkte des abgelaufenen Jahres seien etwa eine Rotweinwanderung in Freinsheim, die Spargelwanderung oder die Jahresabschlusswanderung im Lampertheimer Wald gewesen. Die Mitgliederzahl ist von 168 auf 162 zwar leicht gesunken; dass die Resonanz zu den Veranstaltungen dennoch positiv war, zeigt der deutliche Anstieg der Gesamtwanderer im Vergleich zum Vorjahr (102).

Hohe Kosten für Vereinsheim

Im Mittelpunkt des Vereinslebens stand das Naturfreundehaus am Sandtorfer Weg. An 36 Wochenenden hatte das Vereinsheim, das von Hildegard Maischein und Karlheinz Wolper bewirtschaftet wird, regulär geöffnet. Dazu kamen Geburtstags- und Grillfeste sowie Schulbesuche. Fest im Kalender eingeplant sind zudem Traditionsveranstaltungen wie das Pappelfest oder die Ferienspiele für Kinder.