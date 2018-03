Anzeige

Lampertheim.Über einen Antrag der SPD/FDP-Koalition zum Bienensterben, das auch in Lampertheim beobachtet wurde, berät die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am Freitag. Demnach soll die Stadt als Mitgliedskommune künftig die Ziele der Aktion „Bienenfreundliches Hessen“ unterstützen. Ferner wird eine Kampagne vorgeschlagen, um Bürger für das Thema zu sensibilisieren und Anregungen für bienenfreundliche Gartengestaltungen zu geben. Auch in öffentlichen Grünanlagen sollte eine bienenfreundliche Gestaltung berücksichtigt werden. Ferner interessiert es die rot-gelbe Koalition, ob es geeignete städtische Grundstücke gibt, die an Imker verpachtet werden können. Und sie fordert die Verwaltung dazu auf, in der Gemarkung verstärkt Blühwiesen und Bienenweiden anzulegen.

Auf der Tagesordnung steht auch ein Beschluss über einen Vergleich zwischen Stadt und Baufirma im Zusammenhang mit der Sodabuckel-Sanierung (wir berichteten). Entschieden wird zudem über den Plan der Raiffeisenbank, in Hofheim eine neue Filiale sowie einen Wohnkomplex zu errichten. urs