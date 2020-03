Mehr Demokratie leben

Lampertheim.„Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Mit dieser legendären Ankündigung trat Bundeskanzler Willy Brandt vor 51 Jahren seine Kanzlerschaft an. Bis heute hat der Satz nichts an Strahlkraft eingebüßt. Der Sozialdemokrat traf damit den Zeitgeist der damaligen Bundesrepublik – doch auch heute sei der Satz aktueller denn je, glaubt das Lampertheimer Bündnis für Demokratie. In Kooperation mit der Volkshochschule (vhs) bietet das Bündnis in den kommenden Monaten zahlreiche, kostenlose Veranstaltungen zur politischen Bildung in der Spargelstadt an. Wer die vier Hauptveranstaltungen besucht, erhält ein Zertifikat.

Die Verantwortlichen wollen damit alle Generationen stärker für politische Prozesse sensibilisieren und mehr daran beteiligen. In Anlehnung an Brandts Rede geht Bündnis-Sprecherin Renate Nagel noch einen Schritt weiter. „Wir wollen nicht nur Demokratie wagen“, sagt sie, „wir wollen sie leben“. Demokratie müsse wieder mehr Menschen abholen. Auch die vhs sieht es als ihre Aufgabe, „die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens bei Bürgern zu stärken“. Konkret bedeutet das einen vollen Terminkalender mit fast einem Dutzend kostenfreien Veranstaltungen bis zum Sommer.

Bündnis ohne Chef

Im Mittelpunkt stehen die vier Module des politischen Zertifikats. Den Anfang macht schon am Samstag, 14. März, um 10 Uhr ein interaktives Seminar zur Meinungsbildung im Internet. Im EDV-Raum der Alten Schule zeigt die Politikwissenschaftlerin Theresa Schlegel an Computern Chancen und Risiken auf. Besonders um gezielte Informationssteuerung soll es gehen.

„Viele wissen nicht, von wo und weshalb nur bestimmte Informationen auf ihre Smartphones gelangen“, erklärt Bernd Ritter. Auch er ist Mitglied des Demokratiebündnisses – und genau wie alle anderen Teilnehmer deren Sprecher. Beim losen Zusammenschluss gibt es weder Vorsitzende noch einen Chef.

An die Startveranstaltung schließen sich an zwei weiteren Samstagen im April und Mai ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen und ein Vortrag zur Geschichte der Demokratie an. Zum Abschluss können die Teilnehmer dann zeigen, dass sie es besser können als die gescholtenen Politiker und sich ins Parlament wagen. Von Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass in verschiedene Fraktionen eingeteilt, dürfen sie in einer simulierten Sitzung mit „echten“ Mandatsträgern über Vorlagen diskutieren und entscheiden.

Ein ausgiebiges Rahmenprogramm flankiert das Zertifikat rund um die simulierte Sitzung im Juni. Bei der „Woche des Parlaments“ können Bürger nicht nur tagenden Gremien und Ausschüssen bei ihrer Arbeit im Stadthaus über die Schulter blicken, sondern erhalten bei Ausstellungen und Impulsseminaren zusätzliche Informationen. Auch ein Zimmerkonzert mit prägenden Liedern der Zeitgeschichte begleitet das Programm.

Für Schulen gibt es separate geschlossene Veranstaltungen. In Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat führen Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach das Theaterstück „Nach Europa“ auf. Ferner findet am Lessing-Gymnasium ein eigener Projekttag mit Zertifikatsverleihung statt.

„Wir wollen von Beginn an Werte vermitteln, präventiv“, erklärt Marius Schmidt. Die Zielgruppe sei breit angelegt, angesprochen werde mit dem Programm praktisch jeder. „Ein Ansporn für uns alle, sich wieder mehr einzubringen“, findet Renate Nagel. Für die Zukunft können sich die Verantwortlichen noch mehr solcher Veranstaltungen vorstellen. Oder um es mit Willy Brandt zu halten: „Wir stehen nicht am Ende der Demokratie, wir fangen erst richtig an.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020