Mehr Geschirr und eine größere Spülmaschine

Hofheim.Neben den Christdemokraten (wir berichteten) hat auch die SPD-Fraktion insgesamt sieben Anfragen für die Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 20. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus vorbereitet. Gleich mehrfach geht es dabei um das umgestaltete Bürgerhaus, bei dem die Sozialdemokraten noch Verbesserungspotenzial sehen.

So werden Vorhänge an den Glasfenstern zwischen Foyer und Saal ebenso gewünscht, die Einstellung einer von Bürgermeister Gottfried Störmer zugesagten Person hinterfragt, die auch die Hausmeisterfunktion für das Bürgerhaus ausüben soll. Das Geschirr in der kleinen Küche wird von der Fraktion als nicht ausreichend erachtet, die vorhandene Spülmaschine für größere Veranstaltungen als zu klein empfunden. Auch für die Reinigung nach Veranstaltungen fehlen den Genossen entsprechende Geräte, die angeschafft werden sollten.

Hinterfragt wird weiterhin die künftige Nutzung des Geländes und des Gebäudes der Alten Schule an der Wilhelm-Leuschner-Straße. Für den insbesondere von Kindern genutzten Fußweg von der Schule über den Friedhof zum Bahnhof wünschen sich die Sozialdemokraten eine Beleuchtung. Nachdem sich die Verkehrsführung beim Pilotprojekt in der Luisenweg sehr bewährt hat, regen die Genossen an, auch in den Parallelstraßen die gleichen Maßnahmen durchzuführen. Die Genossen fragen zudem an, ob an der Nordstraße eine Hundetoilettenstation wie an der Verlängerung Karlsbader Straße installiert werden kann.

Die Herrichtung eines befestigten Weges für Radfahrer oder das Anbringen einer kleinen Treppe stellen sich die Genossen am Radweg zum Norma-Markt vor, um nicht vom Radweg aus durch das Gras besser auf die Straße zu gelangen. Da das Stellwerk „Wattenheimer Weg“ noch nicht versteigert ist regen die Sozialdemokraten an, dass die Stadt Lampertheim versuchen sollte, das dazugehörige Gelände zu erwerben, um dann ohne Probleme einen Fußweg zu schaffen und den Rest als Ausgleichsfläche zu nutzen. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.02.2019