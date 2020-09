Mehr Helfer als Schippen und Karren

Hüttenfeld.Vor lauter Hilfsbereitschaft und Elan reichten nicht einmal die Helfershirts. 70 Stück der typisch blauen Oberteile mit der Aufschrift „Wir schaffen was“ hatte Organisatorin und Oberstufenleiterin Gabriele Hoffmann im Vorfeld für das Litauische Gymnasium bestellt. Die waren allerdings gleich zum Start um zehn Uhr am Samstag vergriffen. Der Hilfsbereitschaft tat das keinen Abbruch. Ob mit oder ohne Shirt – fast 100 Helfer machten sich im Rahmen des siebten Freiwilligentags in der Metropolregion Rhein-Neckar überall in der Schule zu schaffen. Gleich sechs Projekte setzte das Gymnasium damit um.

Dabei war das Litauische Gymnasium die einzige Schule im ganzen Stadtgebiet, die sich in diesem Jahr an der groß angelegten Aktion mit insgesamt rund 4500 Helfern in 65 Kommunen beteiligte. Die restlichen Bildungseinrichtungen hatte offenbar die Vorstellung von Menschenansammlungen auf ihrem Schulgelände abgeschreckt. Für das Hüttenfelder Gymnasium war das kein Thema. „Für uns war schon vor den Sommerferien klar, dass wir wieder mitmachen“, erklärte Gabriele Hoffmann. Nur das „Wie“ sei noch zu klären gewesen. „Dass wir so viele Projekte hatten, ist uns dann indirekt entgegen gekommen“, sagte Hoffmann. So konnten sich die zahlreichen Freiwilligen mit sechs Projekten, die sich über das ganz Areal verteilten, befassen.

Wasser für den Teich

Obwohl die Schule schon seit 2014 beim Freiwilligentag dabei ist, hat der Andrang diesmal selbst die Verantwortlichen überrascht. Etwa im Schulgarten waren mehr Helfer, als es Schippen und Schubkarren gab. Dort versuchte die Schule ihren ehemals großen Teich, der seit Jahren immer stärker austrocknet, tiefer auszuheben und einmal mehr mit Wasser zu füllen. Bei dem Amphibien-Schutzprojekt stand konzeptionell nicht nur der Naturschutzbund zur Seite. Auch die Tiefbaufirma, die in der Lorscher Straße vor der Schule an den Gasleitungen arbeitete, konnte Hoffmann überzeugen, ein kleines Loch mit dem Bagger zu graben.

An anderer Stelle galt „aus Alt mach Neu“. Rund 20 Personen kümmerten sich um die Holzbänke auf dem Gelände, andere zimmerten aus alten Dachlatten neue Hochbeete. „Das ist doppelt nachhaltig“, freute sich die Oberstufenleiterin. Neben Schülern waren auch viele Eltern und Geschwisterkinder am Werkeln sowie Mitglieder des Fördervereins und der Elternfonds. Sie unterstützten die Aktion auch finanziell mit der Beschaffung von Materialien. Das ermöglichte etwa eine Generalsanierung des Fitness-Raums mit speziellem Laminat und Gummimatten. Dort spendeten Eltern auch ganze Trainingsgeräte.

Neben einer Radwerkstatt, in der fleißig geschraubt wurde, stand auch das Streichen hoch im Kurs. Viele Klassen verpassten nicht nur ihrem Saal einen neuen Anstrich, sondern unter der Leitung von Pfarrer Virginijus Grigutis auch der schuleigenen Kapelle. Sollten die Projekte nicht zur Fertigstellung gekommen sein, erklärten sich viele Helfer spontan zum Weitermachen an den kommenden Wochenenden bereit.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.09.2020