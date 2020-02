Mehr Qualität am Bahnhof

Lampertheim.Das Bahnhofsumfeld soll umgestaltet werden. Ideen dafür zu entwickeln, war Aufgabe im Projektentwurf des Fachgebiets Stadtumbau und Ortserneuerung der TU Kaiserslautern. Die Ergebnisse dieses Kooperationsprojektes zwischen Stadt und Universität werden am Mittwoch, 19. Februar, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Stadthauses der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Studierenden der TU Kaiserslautern haben den Zustand des Bahnhofsumfelds nach Angaben der Lampertheimer Stadtverwaltung genau analysiert sowie die an den Ort gerichteten funktionalen und gestalterischen Anforderungen ermittelt. Zwischen der Analyse und der Entwurfsphase wurden in einer Planungswerkstatt mit Bürgern der Stadt Informationen über den Ort sowie Ideen für die Zukunft gesammelt. Die Studierenden nutzen dabei viele kreative und innovative Beteiligungsformate.

Mobiler Knotenpunkt

In den vergangenen Wochen haben die Planer Entwürfe erarbeitet, wie der Bahnhofsvorplatz zu einem funktionierenden Mobilitätsknotenpunkt umgestaltet und er gleichzeitig in seiner Qualität als öffentlicher Raum gestärkt werden kann. Ziel der Entwürfe ist es nach städtischen Angaben zu zeigen, wie die Verflechtung mit dem Stadtraum verbessern werden kann und wie die Themen Sicherheit, Barrierefreiheit und Anpassung an den Klimawandel gestaltet werden können. Auch Nutzungskonzepte für das Bahnhofsgebäude werden entwickelt.

Für die Stadt Lampertheim seien die Ergebnisse eine wertvolle Hilfestellung bei der weiteren Ausschreibung und Realisierung ihres Projekts „Umgestaltung Bahnhofsumfeld“, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020