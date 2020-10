Mehr Räder in die Stadt

Lampertheim.Nach der CDU hat die SPD/FDP-Koalition einen Ergänzungsantrag angekündigt, den sie in die Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 23. Oktober, 19 Uhr, einbringen wird. Während die CDU mehr Fahrradabstellplätze im öffentlichen Raum schaffen möchte, wollen die Sozialdemokraten ihr Augenmerk auf die Finanzierbarkeit richten: „In diesem konkreten Fall hilft die nationale Klimaschutzrichtlinie weiter“, meint SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt. Mithilfe der Förderprogramme des Bundes zur nachhaltigen Mobilität könnten Maßnahmen wie Fahrradparkhäuser und Fahrradabstellanlagen mit bis zu 80 Prozent gefördert werden, so der Sozialdemokrat. Diese Option solle die Lampertheimer Stadtverwaltung auf der Grundlage des Koalitionsantrags prüfen.

Auf Lasträder achten

Ferner regt die SPD an, mehr Abstellmöglichkeiten für Lastenräder zu schaffen. „Auch durch das Engagement der Baugenossenschaft werden bald mehr Lastenräder auf Lampertheims Straßen unterwegs sein. Daher brauchen wir Möglichkeiten, diese auf breiten Fahrradparkplätzen beim Einkauf abstellen zu können. Dies muss vorausschauend geplant werden“, lässt sich SPD-Vorsitzender Jens Klingler in einer Pressemitteilung zitieren.

Unterdessen weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass die Stadtverordnetenversammlung zwar öffentlich tagt. Interessierte sollten aufgrund der Corona-Pandemie aber abwägen, ob ein Besuch nötig ist, um kein Infektionsrisiko einzugehen. Andernfalls sei der Zutritt nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gestattet. Diese müssten auch während der Sitzung auf dem Sitzplatz getragen werden. urs

