Mehr Strom aus Sonnenlicht

Lampertheim.Im Bruch möchte der Lampertheimer Versorger Energieried eine Photovoltaik-Anlage errichten. Vor dem Haupt- und Finanzausschuss erläuterte Prokurist Stefan Fella das 2,8 Millionen Euro teuere Projekt. Auf einer 5,1 Hektar großen Fläche will Energieried eine Anlagenleistung erzielen, die rund drei Prozent des jährlichen Strombedarfs in Lampertheim abdeckt. Die Rede ist von einer Kohlendioxid-Einsparung um 2000 Tonnen im Jahr. Die Anlage soll im Sommer 2022 in Betrieb gehen.

Um dem Projekt von Energieried den Weg zu ebnen, müsste der Magistrat noch laufende Pachtverträge für die erforderlichen Grundstücke kündigen. Außerdem wäre für die energetische Nutzung des Areals nach Auskunft von Bauamtsleiter Christian Plöhn ein Bebauungsplan aufzustellen. Der Verlust an landwirtschaftlichen Flächen lässt sich laut Plöhn dadurch kompensieren, dass das Areal unterhalb den Photovoltaik-Platten ackerbaulich genutzt werden kann.

Die Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro sollen laut Prokurist Fella über ein Darlehen in Höhe von 1,7 Millionen Euro sowie über einen Eigenanteil von 560 000 Euro erwirtschaftet werden, dem ein gleich hoher Betrag aus Bürgeranteilen hinzuaddiert würde.

SPD-Fraktionschef Marius Schmidt hielt das Vorhaben im Ausschuss für vertretbar. Photovoltaik sei eine der wenigen Möglichkeiten, von denen Lampertheim zur Erzeugung regenerativen Stroms Gebrauch machen könne. Schmidt regte an, die Fläche unter der geplanten Photovoltaik-Anlage als Ausgleichsfläche anerkennen zu lassen.

Grüne: „Zielkonflikt“

Grünen-Fraktionsvorsitzender Stefan Nickel räumte einen „Zielkonflikt“ ein: zwischen dem erwünschten Ausbau regenerativer Energien und den Interessen des Naturschutzes. Dagegen äußerte sich CDU-Fraktionsmitglied Lisa Galvagno mit Blick auf den Verbrauch an landwirtschaftlicher Fläche ablehnend. Stattdessen solle der Ausbau von Photovoltaik auf den Dächern der städtischen Gebäude voran getrieben werden.

Die CDU stimmte denn auch gegen den Beschluss zur Neuverpachtung der Flächen im Bruch an Energieried. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.08.2019