Mehr Vitamin C als Zitronen

Lampertheim.Der Blick in das Folienhaus ist eine Augenweide. Die ausgereiften rotglänzenden und großfrüchtigen Paprikaschoten mit der leicht gedrehten Spitze haben etwas Mediterranes an sich. Sie wachsen jedoch in Lampertheim und der Gemüseanbauer Michael Schmidt freut sich über die gelungene Premiere.

Derzeit ist die Haupterntezeit von Gemüsepaprika. In zwei Folienhäusern gedeiht eine Vielzahl von den länglichen Schoten. Der Erzeuger erklärt die aufwendige Anbaumethode, denn jede Pflanze wächst fast zwei Meter hoch und benötigt eine Rankhilfe. Deshalb wurden vor den Pflanzungen unzählige stabile Schnüre gespannt, an denen die Paprikapflanzen empor wachsen können.

Von Hand nachhelfen

„Nur ist Gemüsepaprika nicht so rankfreudig, wie es beispielsweise Stangenbohnen sind. Diese Bohnengewächse sind flinke Kletterer“, vergleicht Schmidt. Damit auch die Paprikapflanzen eifrig klettern und sich die Ranken um die Schnüre schlingen, muss von den Anbauern mit Hand ein wenig nachgeholfen werden. „Außerdem müssen Paprikapflanzen, wie Tomaten, ausgegeizt werden“, sagt Schmidt. Die unfruchtbaren Seitentriebe, die sich in den Blattachseln bilden, werden deshalb in Handarbeit entfernt und die Haupttriebe um die Rankhilfe gewickelt.

Michael Schmidt wählte für seinen Anbau die Paprikasorte „Sweet Palermo“ aus, da diese eine dünne Schale hat und bekömmlich ist. Trotz der feinen Haut hat der Spitzpaprika eine knackige Frische und besitzt außerdem wenige Kerne. „Die Pflanzzeit war Anfang Mai und von da an brauchten die Pflänzchen viel Wärme und Wasser“, sagt Schmidt.

Jede einzelne Paprikaschote muss per Hand geerntet werden. Den Gemüsebau Schmidt unterstützen rumänische Erntehelfer, die das Erntegut in gut durchlüftete Kisten packen, damit diese anschließend in den Gemüsetransporter geladen werden können. Ihre Fahrt geht zum Frischezentrum Frankfurt, das zu den modernsten Großmärkten in Deutschland zählt.

„In unserer Region ist der Paprikaanbau nicht weit verbreitet“, erläutert der Landwirt, der auch der Vorsitzende der Jungbauern Lampertheim ist. Er freut sich über den Anbauerfolg von diesen außergewöhnlichen Früchten. Nicht zuletzt auch, weil er und seine Familie selbst das saftige, milde Gemüse zum Brot, als Rohkostsalat mit Orangensaft verfeinert, gebraten mit Schafskäse oder Eiern, gedünstet oder gegrillt als Beilage sehr gerne isst. „Das Frischgemüse lässt sich schnell und vielfältig zubereiten und sieht auch als Dekoration auf den Speisen hübsch aus“, erklärt Schmidt.

Er ist mit der zuverlässigen Reife sehr zufrieden, auch weil die Schoten ausgeprägt fruchtig süß und aromatisch schmecken. Das Gemüse sei noch dazu kalorienarm, jedoch reich an Mineralstoffen. Weiterhin enthält der Spitzpaprika Flavonoide und Carotine sowie Vitamine, wie die Vitamine A, B und C. „Paprika enthält mehr Vitamin C als Zitrone“, betont der Anbauer.

